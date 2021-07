Asiantuntijat veisaavat nyt viis, vaikka koronatartunnat leviävät – Kuolleiden määrä on väärä mittari

Asiantuntijat ovat ryhtyneet levittämään uudenlaista suhtautumista koronavirukseen. Tartunnoista veisataan enää viis. Nyt lasketaan vain tehohoidossa olevat ja kuolleet. Tämän uuden ajattelutavan mukaan vain sairaaloiden kantokyvyllä on merkitystä.

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen julisti tällä viikolla, että neljäs aalto on Suomessa. Tuo aalto on saavuttanut myös Pirkanmaan, joka on nyt siirtynyt kiihtymisvaiheeseen.

Merkillinen yhteensattuma, että ely-keskus poisti 12. heinäkuuta maskipakon Pirkanmaan bussimatkustajilta. Koko maassa on nyt intialainen, herkästi tarttuva deltavirusvariantti vallitsevana tartunnoissa.

Tampereen kaupungin busseissa yhä harvempi matkustaja käyttää enää maskia. Toisin sanoen täälläkin asiantuntijoita kuunnellaan herkällä korvalla: maskit, turvavälit ja desinfiointi menkööt huitsin nevadaan – vapaus on vihdoin koittanut!

Vain runsas neljäsosa suomalaisista on saanut kaksi koronarokoteannosta. Kahden rokoteannoksen uskotaan turvaavan tartunnan saaneet teho-osastohoidolta ja kuolemalta.

Kun yli 70 prosenttia on vielä vailla toista rokoteannosta, mikä logiikka tässä uudenlaisessa suhtautumisessa koronaan piilee? Tällä tavallako turvataan sairaaloiden kantokyky? Onko antaa mennä -periaate ruotsalaisten ja brittien tapaan sittenkin fiksuin tapa selättää covid-19- pandemia?

Arto J. Heinämäki

Tampere