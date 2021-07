Vaitinaron eritasoliittymä on panostus yksityisautoiluun – Samalla hinnalla saisi ratikan jatkon Lielahdesta Ylöjärvelle

Autoilua lisäävät liikenneinvestoinnit on lopetettava. Autoilun vähentäminen on sekä valtion että Tampereen kaupungin asettama tavoite.

Autoliikenteen lisääntyminen on aina poliittisten päätösten seurausta siinä missä sen väheneminenkin. Kun sekä valtio että Tampere ovat jo tehneet poliittisen päätöksen vähentää autoilua, olisi Vaitinaron eritasoliittymä päinvastoin panostus yksityisautoiluun. Herää kysymys, onko muita vaihtoehtoja edes tutkittu.

Aamulehdessä kirjoitettiin ( AL 21.7.) otsikolla “Vaitinaron eritasoliittymä on ainoa toimiva ratkaisu”. Hallitus linjasi keväällä periaatepäätöksessään, että liikenneinvestointien suunnittelun tulee jatkossa perustua asetettuun tavoitetilaan, ei enää autoliikennesuoritteiden kasvuennusteeseen, johon tekstissä viitataan.

Valtio on asettanut tavoitteeksi, ettei henkilöautoilla ajettujen kilometrien määrä enää kasva. Myös Hiilineutraali Tampere 2030 -ohjelman mukaan Tampereen kaupungin tavoitteena on vähentää autoilun kulkutapaosuus 30 prosenttiin, mikä tietää yli 10 prosenttiyksikön laskua nykyisestä. Tämä edellyttää, että uudet autoilua lisäävät liikenneinvestoinnit on lopetettava.

Samalla yli 70 miljoonalla eurolla, jonka Vaitinaron eritasoliittymä maksaisi, saisi alueelle vaikkapa raitiotien jatkon Lielahdesta Ylöjärven Soppeenmäkeen tai kaksoisraiteen Lielahdesta Tesomalle ja lähijunat Nokialle puolen tunnin välein.

Jos nykyinen Vaitinaron liittymä ylikuormittuu, ylivertaisesti kustannustehokkain tapa hillitä ruuhkia on ottaa käyttöön ruuhkamaksut. Ruotsin esimerkki osoittaa, että jo pieni, parin euron suuruinen maksu on omiaan hillitsemään ruuhkautumista. Se ei edes rokota työssä käyviä autoilijoita kohtuuttomasti.

Hiedanranta ei uutta eritasoliittymää tarvitse: alueen liikenne perustuu esimerkillisesti raitio- ja pyöräliikenteeseen sekä kävelyyn.

Eritasoliittymä on satsaus yksityisautoiluun, kun paitsi ympäristön, myös kaupunkisuunnittelun kannalta suunnan pitäisi olla toinen. Ennusteiden ei pidä ohjata suunnittelua, vaan tavoitteiden. Ne ohjaavat eri tasolle kuin jälleen uusi investointi yksityisautoiluun.

Sakari Kestinen

Akaa

Ellen Ojala

Tampere