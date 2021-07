Ei voi olla niin, että näin merkittävä yhteiskunnan toimija kamppailee rahoituksen kanssa.

Yksi oikeusvaltion ja demokraattisen, turvallisen yhteiskunnan peruskulmakivi on toimiva, luotettava ja riittävästi resurssoitu poliisisektori. Tästä kansalaisilla tuntuu olevan laaja yhteinen näkemys. Halutaan, että poliisi pitää järjestystä yllä, luo turvaa, pyrkii toiminnallaan tehokkaasti vähentämään rikoksia, on tarvittaessa nopeasti paikalla, selvittää tutkinnat ripeästi ja pystyy panostamaan myös ennaltaehkäisevään toimintaan.

Julkisen talouden selonteossa todettiin, että poliisi pyrkii toiminnallaan vähentämään erityisesti henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia, erityisesti lapsiin kohdistuvia rikoksia sekä lähisuhdeväkivaltaa ja yhteiskunnalle haitallisimpia rikoksia, ja jatkamaan radikalisaation ehkäisyä ja lähipoliisitoimintaa.

Viime vuodet ovat tuoneet poliisille myös uusia tehtäviä. Samanaikaisesti toimintaympäristö on monella tapaa monimutkaistunut ja vaikeutunut. Riittäviä resursseja, tehtävien mukaista rahoitusta ei poliisille suunnitelmallisesti ole osoitettu, vaan pakollisia paikkauksia on tehty toistuvasti lisäbudjeteissa. Poliisin tehtäväkentän laajuus ja nykytilanne huomioiden poliisien määrään on myös saatava lisäystä. Hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetettu taso 7 500 poliisihenkilötyövuodesta on liian matala.

Hallintovaliokunta on lausunnossaan todennut, että poliisille tarvittaisiin selkeitä lisäpanostuksia. Nykyinen kehys merkitsee väistämättä työssä olevien, koulutettujen poliisien määrän vähenemistä, yhteistoimintaneuvotteluja ja irtisanomisia. Nykyisinkin erittäin pitkät tutkinta-ajat pitenevät edelleen ja rikosten jo nykyisinkin matalat selvitysprosentit alenevat entisestään. Haluammeko sitä? Emme!

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan rahoituksesta on tehty sellaisia päätöksiä, että niiden toteutuessa poliisin on ensi vuonna vähennettävä 450 henkilötyövuotta. Poliisi on jo käynnistänyt sopeutumissuunnitelman valmistelun siltä varalta, että kaikki Suomen poliisilaitokset joutuisivat säästökuurille – tämä siis tilanteessa, jossa poliisien määrää pitäisi päinvastoin kasvattaa ja rahoitusvinouma oikaista ja saattaa tehtävien tasolle.

Poliisi ei ole mikään kausityöntekijä vaan yksi yhteiskunnan keskeinen kokoaikainen toimija. Vetoan hallitukseen ja kaikkiin asiaan vaikuttaviin, että tarvittavia, merkittäviä lisäresursseja poliisille osoitetaan pikaisimmin elokuun budjettiriihessä. Eihän voi olla niin, että näin merkittävä yhteiskunnan toimija kamppailee rahoituksen kanssa – ja tämä tapahtuu samaan aikaan, kun rahaa jaetaan monille sektoreille, ja miljardeittain myös ulkomaille.

Ei myöskään voi olla niin, että yli kymmenen tuhannen henkilön sektorilla toiminnan rahoituksen näkökenttä ylettyy vain muutaman kuukauden päähän ja toiminta on jatkuvasti lisäbudjettien varassa. Rahoitus pitää saada pysyvästi riittävälle tasolle. Siinä missä painotukset ja suhtautuminen eri rahoituskohteisiin vaihtelevat, poliisin riittävien resurssien merkitys tunnustetaan laajalti taustoista riippumatta. Ovatko asian keskiössä olevat päättäjät tämän sisäistäneet? Ristiriitaisten haasteiden keskellä olevalle sisäministeri Ohisalolle tässä on laajaa kannatusta saava korjauskohde.

Poliisille kuuluu ja tulee resurssoida myös ennaltaehkäisevä työ. Läsnä olevaa poliisia tarvitaan myös opastamaan nuoriamme niin kouluissa kuin kaupungilla ja netin karikkoissa.

Sari Tanus

kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu (kd.)