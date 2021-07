Tampereen kaupunki, huomio! Nyt on vanha Tesomajärven koulu purettava tai jotenkin estettävä ilkivalta koululla. Koulun lähistöllä asukkaat saavat joka ainoa ilta kuunnella vanereiden hakkaamista, ikkunoiden rikkomista ja niin edelleen.

Koulun ympärillä on tanner täynnä koulun sisältä raahattuja pöytiä ja tuolia, ja on ihan mahdoton mennä koulun ympäristöön lasinsiruvaaran vuoksi. Nyt kahtena iltana peräkkäin paikalla on ollut useampi pelastusyksikkö tulipalojen vuoksi.

Täytyykö tapahtua jotakin vakavaa ennen kuin asialle tehdään jotain? Kaupunki saisi maksaa korvauksia naapurustolle jatkuvan häiriköinnin takia, kun ei kerran pysty laittamaan kuriin täysin turhaa vandalismia omistamallaan kiinteistöllään.

Sari Viertola

Tampere