Viimeinkin joku puuttui suomen kieltä tuhoavaan, ja jo pitkään tuhonneeseen, vieraslajikkeeseen nimeltä futuuri, kun Hanna Hietikko avasi pelin Aamulehdessä 10.7. kolumnissaan ”Paneminen käy; tuleminen yleensä ei”. Suurkiitos siitä!

Futuurin väärinkäyttö rehottaa runsaana, ja kun sitä ei kielessämme virallisesti ole olemassa, ei ole sääntöjäkään. Täysin väärin menee, kun englantia matkitaan eikä kukaan näytä edes olevan huolissaan asiasta. Ihmettelen, minkälaista suomen kielioppia kouluissa opetetaan, kun tulos on se mikä on. Mielestäni kielemme on jo pitkälti tuhottu.

Joidenkin pitää oikein painottaa sitä, että tulevaisuuden tekeminen on todellakin tulevaisuudessa. Julkiset keskustelut ovat yleensä tämän tapaisten virkkeiden toistoa ja suorastaan kilpalaulantaa mahdollisimman huonosta lauserakenteesta.

Onko täysin unohdettu, että suomen kielessä on omat tapansa ja sanansa ilmaista tulevaisuudessa tekeminen. Jopa niin, että se selviää pelkästä asiayhteydestä preesensiä käyttäen. Kun suomea puhutaan suomeksi, lauserakenteet yksinkertaistuvat, kaunistuvat ja jopa lyhenevät.

Innokkaimpia ”tulevaisuuden tulevaisuustekijöitä” ovat poliitikot, monet viranhaltijat ja toimittajat. Heidän luulisi olevan kielen asiantuntijoita ja erottuvan erinomaisesta kielen osaamisestaan. Panisimmeko heidät takaisin kielioppitunneille?

Pitäisiköhän tulla-verbin käyttö kieltää joksikin aikaa? Jos englannin kielen suosiminen maassamme jatkuu ja lisääntyy, eikö olisi parempi siirtyä siihen kokonaan?

Tapio Raukola

Tampere