Pirkanmaan ely-keskus vastaa arvosteluun sen roolista Tampereen rakennushankkeissa – "Tehtävänä on valvoa yleistä etua”

Aamulehden toimittaja Vesa Laitinen kirjoittaa kommentissaan (AL 14.7.) Pirkanmaan ely-keskuksen roolista Tampereen rakennushankkeissa. Laitisen mukaan ely-keskus jarruttaa valituksin Tampereen rakennushankkeita ja ely-keskuksen tulisi keskittyä niihin asioihin, jotka sille kuuluvat.

Pirkanmaan ely-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue hoitaa monia lakisääteisiä tehtäviä muun muassa alueiden käytössä, rakentamisen ohjauksessa, kulttuuriympäristön hoidossa ja ympäristönsuojelussa. Näitä säätelevät useat eri lait. Toimialueena on koko Pirkanmaa.

Kaavoituksessa, rakentamisessa ja alueiden käytössä ely-keskuksen tehtävänä on valvoa yleistä etua. Tehtävänämme on varmistaa, että muun muassa merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön arvot huomioidaan maankäytössä. Lisäksi ely-keskuksella on rakennushankkeiden yhteydessä yleistä etua valvovan viranomaisen rooli muun muassa luonnonsuojeluun sekä pinta- ja pohjavesien suojeluun liittyvissä asioissa.

Laitisen mukaan ely-keskus jättää välillä valituksensa hallinto-oikeuteen niin viime tipassa, ettei kaupunki ehdi edes ehdottaa lisäneuvotteluja asiassa. Ympäristönkäyttöä koskevien hankkeiden päätöksentekoprosessi on laissa tarkoin säädelty. Päätöksenteon jälkeen ely-keskuksen rooli on valvontaviranomaisena ainoastaan arvioida riippumattomasti päätöksen lainmukaisuutta ja sitä, onko päätökseen tarvetta tai edellytyksiä hakea muutosta.

Maria Hakala

lakimies

Pirkanmaan ely-keskus