Joidenkin puolueiden riveistä on viime päivinä vaadittu, että Suomi pyrkii pienentämään EU:n ilmastopaketin vaikutuksia. Tämä on järjetöntä.

EU:n tuore ilmastopaketti on merkittävä askel maapallon elinkelpoisuuden turvaamisessa. Tiukentamisen varaa kuitenkin on, jotta paketista saadaan 1,5 asteen tavoitteen ja Pariisin ilmastosopimuksen mukainen. Tämän tulee olla myös Suomen tavoite.

Euroopan komission esittämä ilmastopaketti etenee seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Eduskunta muodostaa Suomen kannan paketin 13 lainsäädäntöehdotukseen syksyn aikana. Suomen tulee pyrkiä paketin kunnianhimon lisäämiseen – ei heikennyksiin, joita joidenkin puolueiden riveistä on viime päivinä vaadittu.

Komission esittämä ilmastopaketti vähentäisi päästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta tulisi kiristää 65 prosenttiin, jotta ilmastopaketti olisi linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

Maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen 1,5 asteeseen on keskeisen tärkeää, sillä Kansainvälisen ilmastopaneelin tuoreiden arvioiden mukaan rajumpi kuumeneminen johtaisi ennalta arvaamattoman tuhoisiin seurauksiin. Riskinä on mannerjäiden nopea sulaminen ja lukuisat muut tapahtumaketjut, jotka kiihdyttävät ilmastokriisiä ja joita ei pysty niiden alettua perumaan.

Kahden asteen lämpeneminen uhkaa satoja miljoonia ihmisiä enemmän kuin 1,5 asteen lämpeneminen. Pieneltä vaikuttava ero on siis todellisuudessa suuri – suorastaan ratkaisevan tärkeä.

Ilmastokriisin vakavuutta ei voi unohtaa, kun puidaan EU:n ilmastopaketin vaikutuksia eri maihin, toimialoihin ja ihmisiin. Pakettia ei pidä verrata nykyhetkeen vaan siihen tulevaisuusskenaarioon, jossa päästöjä ei ole saatu vähennettyä.

Ilmastotoimet eivät ole suurin uhka nykymenolle. Merkittävin uhka on, että toimet jätetään tekemättä ja ilmastokriisi etenee katastrofaaliseen pisteeseen asti.

Moni yritys ja toimiala on korostanut, että ilmastokriisin torjunta on hieno liiketoimintamahdollisuus. Tämä pitää paikkaansa: Suomessa ympäristöliiketoiminta työllistää jo nyt yli 136 000 ihmistä. Vielä olennaisempaa on huomata, että ilmastokriisi uhkaa monen yrityksen toimintaa. Esimerkkejä on lukuisia.

Erityisen herkkiä ilmastokriisin vaikutuksille ovat alat, jotka ovat säiden armoilla. Helleaallot ja kuivuus ovat jo nyt johtaneet laajoihin metsäpaloihin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Lämpenemisen myötä metsiin ja pelloille leviää uusia tauteja ja tuholaisia. Samalla lajikato ja esimerkiksi pölyttäjähyönteisten määrän romahdus uhkaavat maa- ja metsätalouden edellytyksiä.

Ilmastokriisin ja lajikadon torjuminen on välttämätöntä maa- ja metsätalouden tulevaisuuden kannalta. Näillä aloilla on myös ratkaiseva rooli tämän työn onnistumisessa. Tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja yhteistyötä – tiukoista tavoitteista luopumatta.

Ilmastokriisin vaikutukset eivät rajaudu vain säistä riippuvaisiin aloihin. Koronapandemia osoittaa, miten haavoittuva nykyinen, voimakkaan keskinäisriippuvainen globaali talousjärjestelmä on. Taudin vaikutukset olivat moninkertaisesti laajemmat, kuin mitä pystyttiin alkuun ennakoimaan.

Koronakriisi näyttää elävästi, miksi katastrofeja tulee ennaltaehkäistä kaikin mahdollisin keinoin. Se on monta kertaa tehokkaampaa, halvempaa ja inhimillisempää kuin tuhojen korjaaminen jälkikäteen. Mitä aiemmin aloittaa, sitä paremmin saa tuhot torjuttua.

Kukaan voinut ennustaa, milloin globaali pandemia iskee. Ilmastokriisin kohdalla on toisin. Olemme tienneet kriisistä jo pitkään.

EU:n ilmastopaketti on siis todellakin tarpeen. Paketin paikallisten vaikutusten arvioiminen on paikallaan, mutta emme saa unohtaa isoa kuvaa. Ilmastokriisin torjunta on välttämätöntä myös Suomen tulevaisuuden turvaamiseksi.

Iiris Suomela

kansanedustaja, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja