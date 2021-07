Kunnissa tulisi ymmärtää, että liikunta on parasta ennaltaehkäisyä moniin sairauksiin.

Jos olisin maakuntavaalien ehdokas, niin sloganini kuuluisi näin: Liikunta on ennaltaehkäisyä.

Tiedämme liikunnan ylivoimaiset vaikutukset ihmisen ja yhteisön hyvinvoinnille. Kyllä, liikkuvat ihmiset ovat iloisempia, hymyilevämpiä ja voivat paremmin eli näin vaikuttavat positiivisesti ympäröivään yhteisöön.

En puhu kilpa- tai ultramatkaurheilusta, vaan kolme kertaa viikossa yhtäjaksoisesti 40 minuuttia sykettä nostavasta liikkumisesta. Tämä ei ole kävelyä tai pyöräilyä ihmeellisempää.

Säännöllisen liikkumisen edut ovat kiistattomat moneen kansanterveyden vaivaan, jolle etsimme jatkuvasti uusia ennaltaehkäisyjä. Tehokkainta pyörää ei vain pysty keksimään uudelleen.

Liikunta ja terveelliset elintavat auttavat lähes kaikkeen: sydän ja verisuonitauteihin, stressiin, muistiin, aivojen uusiutumiseen, yliaktiivisuuteen, masennukseen ja lihavuuteen sekä moniin näiden tuomiin lisävaivoihin.

Liikunnan puolesta tulee puhua enemmän yhteiskunnan kautta, koska olemme ulkoistaneet terveytemme huolenpidon lääkeyhtiöille ja terveydenhuollolle. Heidän suurin intressinsä ei ole ollut huolehtia liikunnan riittävästä määrästä.

Liikuntaliikkeen aika on nyt, sillä terveydenhuollon henkilökunnan riittävyydestä on etenkin tulevaisuudessa suuri pula, ja kulujen nousu on edessä.

Terveytemme on meidän omissa käsissämme siinä määrin, kun siihen ylipäänsä voimme vaikuttaa. Tämän vuoksi minulle nousee mieleen kysymys, mitkä ovat syntyvän hyvinvointialueen intressit ja varojen käyttö tärkeimpään ennaltaehkäisyyn. Varsinkin, kun liikuntamahdollisuuksista huolehtiminen tai niiden järjestäminen ei kuulu perinteiseen sote-sektoriin.

Kuntien tuleekin panostaa liikuntamahdollisuuksiin ja niiden terveelliseen sekä turvalliseen käyttöön. Tähän kohtaan tulee suunnitella selkeä porkkanapolku, jotta kunnat huomaavat liikuntaan laitettujen panosten merkityksen terveydenhuollon kulujen laskijana. Hyötyä tulee myös tyytyväisistä kuntalaisista.

Mittareina ja motivaattorina voisivat olla esimerkiksi vähintään neljä tuntia liikuntaa viikossa kouluasteilla, liikuntapainotteiset päiväkodit, laadukkaiden huollettujen kuntoilureittien määrä ja tavoitettavuus sekä asukasmäärään suhteutettu liikuntapuistojen ja -tilojen määrä.

Veronmaksajille tulee luoda väylä vaikuttaa terveydenhuoltokuluihin ja samalla saada käytännön vastinetta hyvien lähiliikunta mahdollisuuksien myötä.

Palkinnoksi liikkumisesta meille tulee kaikille parempi mieli ja olo. Ylös, ulos ja lenkille.

Niilo Rautionmaa

Pirkkala