Yleisradion on syytä perustaa uusi radiokanava. Kanavan nimeksi tulisi Liikennetiedote.

Kyseiselle kanavalle on todella tarvetta, koska tiedotteiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti vuosi vuodelta. Ylen valtakunnallisella Radio Suomi kanavalla niitä on niin paljon, että niihin on jo perin juurin tuskastuttu. Tätäkin kirjoittaessani tuli neljä tiedotetta 25 minuutin aikana.

Karvat nousevat pystyyn, kun jopa kuudesta kymmeneen tiedotetta tulee tunnin aikana, kun pitäisi keskittyä asianomaiseen musiikki- tai asiaohjelmaan.

Joskus taannoin, kun samasta asiasta purnasin, niin joku vastasi, että kyllä nämä ovat tarpeellisia. Silloin yritin esittää, että niitä alueellistettaisiin kunkin alueen alueohjelmiin.

Ei liene järjellistä, että koko Suomi joutuu kuuntelemaan tiedotteita, jotka koskevat hyvin pientä aluetta jossain päin Suomea. Onko esimerkiksi tarpeellista tietoa koko valtakuntaan, että "molempia kaistoja on kavennettu" tai "pienen metsäpalon aiheuttama savu voi haitata näkyväisyyttä" tai "erikoiskuljetus reitillä se ja se”.

Suomen tiestöllä on joka kesä kymmeniä ja kymmeniä tien päällystyskohteita, joissa on aivan normaalia joutua odottamaan muutamia minuutteja liikennevalojen takana. Luojan kiitos, että niistä ei nyt lueta näitä tiedotteita.

Se erityisesti vielä ärsyttää, että miksi nämä tiedotteet pitää vielä lukea kahteen kertaan varsinkin, kun näistä jo tulee ensitiedote, tilanne jatkuu tiedote ja tilanne ohi tiedote. Pidetäänkö meitä kuulijoita tyhminä?

Juhani Koivisto

Parkano