Sähköpotkulautailijoista puhuttaessa on kiinnitetty huomiota vain heidän omaan turvallisuuteensa ja öiseen humala-ajoonsa. Jalankulkijoiden turvallisuus jalkakäytävillä päiväsaikaan 25 kilometrin tuntivauhtia molempiin suuntiin paahtavien lautailijarykelmien seassa on unohdettu.

Sähköpotkulaudat kulkevat äänettömästi. Kadulla kävelystä on tullut hermostuttavaa, kun on koko ajan muistettava säilyttää suora kävelylinja siltä varalta, että selän takaa on tulossa potkulautaohjus. Jos vaikkapa haluaisi kiertää kadulla mainostelineen tai jalkakäytävän tukkeeksi jätetyn sähköpotkulaudan, on muistettava ensin vilkaista ympärilleen.

Ulos lähtiessä alkaa jo valikoida mielessään potkulaudattomia kellonaikoja ja reittejä.

Sähköpotkulautojen 25 kilometrin tuntinopeus on valheellisesti esitetty polkupyörän nopeutena, mutta aktiivipyöräilijänä tiedän, että sellaista vauhtia tavallisella pyörällä pääsee vain kaupungin ulkopuolisilla pyöräteillä kaikin voimin polkien. Omin silmin näkee selvästi, että keskustassa sähköpotkulautailijoiden nopeus on huomattavasti suurempi kuin pyöräilijöiden.

Sähköpotkulautailijoiden nopeutta on laskettava tuntuvasti kaikkina vuorokaudenaikoina, ja jalankulkijoiden turvallisuuden vuoksi ennen kaikkea päiväsaikaan. Silloin jalankulkijat työ- ja kauppa-asioillaan kaduilla pääasiassa liikkuvat.

Lisäksi sähköpotkulautoihin on asennettava pehmeää surinaa tai muuta jatkuvaa ääntä pitävä laite, jotta niiden lähestymisen kuulee. Eivät potkulautailijat soita varoituskelloa.

Tällä menolla sähköpotkulautailijan törmääminen pahaa-aavistamattomiin jalankulkijoihin ja jalankulkijoiden vakavat vammautumiset ja kuolemat ovat vain ajan kysymys.

Paula Autio

Tampere