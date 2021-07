Piia Kylliäinen toivoi kirjoituksessaan (AL 8.7.) Akaan päättäjiltä ja viranhaltijoilta malttia liittyen Toijalan kaavoitukseen. Maankäytön suunnittelua ohjaa useampi laki ja asetus. Lain tarkoituksena on taata edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Maankäytön suunnittelu on siis useiden eri näkökulmien yhteensovittamista.

Akaan kaupungin alueelle ollaan valmistelemassa oikeusvaikutteista strategista yleiskaavaa. Yleiskaavatyön aikana on tehty useita laajoja selvityksiä, jotta alueiden erityisvaatimukset voidaan tulevaisuudessa huomioida suunnittelussa paremmin. Selvitykset liittyvät muun muassa luonnon- ja kulttuuriympäristön eri kohteisiin. Tieto auttaa maakäytön suunnittelua tuottamaan parempia ja laadukkaampia kaavoja.

Akaan kaupunkikehityksen maakäytön suunnittelusta vastaavat tekevät läheistä yhteistyötä Pirkanmaan Maakuntamuseon ja Museoviraston kanssa Toijalan alueen muinaismuistoalueiden säilyttämiseksi. Maakäytön suunnittelussa viranomaisyhteistyö on jokapäiväistä työtä samoin kuin eri osapuolten kuuleminen.

Jotta Akaa pysyy elinvoimaisena ja houkuttelevana asuinpaikkana myös tulevaisuudessa, tulee kaupunkia kehittää kaavoittamalla uusia asuinalueita, sekä uudistaa keskusta-alueita vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Tarvitsemme uusia palveluja, sujuvaa liikkumista, laadukasta asumista sekä miellyttäviä virkistysalueita tukemaan hyvää elämää ja asumista.

Akaan kaupunki on päättänyt vahvistaa kaupunkikehitystä palkkaamalla uusia työntekijöitä edistämään kaupungin kasvun edellyttämää hyvää suunnittelua. Haluamme osaltamme taata, että myös tulevaisuudessa Akaa on hyvä paikka asua ja elää ja että kulttuurinen perintö on vahvasti läsnä kaupungin kehityksessä myös tulevina aikoina.

Lasse Silván

Kaupunkikehitysjohtaja, Akaan kaupunki

Niina Järvinen

Kaavasuunnittelija, Akaan kaupunki