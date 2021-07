VR:llä on tosiasiassa monopoli raideliikenteessä –lähijunaliikenne on kannattavaa vain kilpailuttamalla

Viestintäjohtaja Tatu Tuominen totesi (AL 29.6.) aivan oikein, ettei VR:llä ole muodollista monopolia henkilöliikenteeseen raiteilla.

Kirjoituksessamme viittasimme VR:n tosiasialliseen monopoliin henkilöliikenteessä pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Koska EU velvoittaa avaamaan henkilöliikenteen kilpailulle, Suomessa on eri toimin pyritty turvaamaan VR:n tosiasiallinen monopoli.

Koska Suomessa on Venäjän raideleveys, kilpailua ei synny, koska kilpailijoilla ei ole Suomen raideleveyden kalustoa. Siksi yritykset perustaa valtion kalustoyhtiö on tyrmätty, viimeksi Antti Rinteen (sd.) hallituksen toimesta.

Kalustoyhtiöstä liikennöitsijä saisi junat, ja kaikki kilpailijat olisivat samalla viivalla. Tällä hetkellä VR romuttaa varmuuden vuoksi liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan käyttökelpoista kalustoa, jotteivät junat poliittisten olosuhteiden muuttuessa joutuisi kilpailijoille.

VR:n monopolin vahvistamiseksi valtio ostaa VR:ltä kilpailuttamatta niin sanottua kannattamatonta liikennettä. VR teki pääkaupunkiseudun lähiliikenteestä erittäin edullisen tarjouksen ensisijaisesti pitääkseen mahdolliset kilpailijat poissa Suomesta.

Kun kilpailu lentoliikenteessä ja bussiliikenteessä avattiin, laskivat lippujen hinnat merkittävästi, ja julkisen liikenteen matkustajamäärät nousivat. Linja-autoliikenteen hinnan alennus pakotti myös VR:n laskemaan omia matkustajilta perittävien lippujen hintoja. Kilpailulla on siis todistettavasti kuluttaja- ja ympäristöystävällinen vaikutus liikenteessä.

Jos Tampereen seudulla lähijunaliikenne kilpailutettaisiin, saataisiin sille Helsingin kokemusten perusteella sellainen hintataso, että siirtyminen raideliikenteen käyttäjiksi olisi houkuttelevaa ja yhteiskunnan subventiotaso säilyisi pienenä.

Politiikassa on kaksi tapaa ratkaista ongelmia. Toinen on luvata lisää rahaa pohjattomasta kassasta. Toinen on niin sanottu rakennemuutos eli että asiat tehdään kustannustehokkaasti veronmaksajien rahoja säästäen.

Kimmo Sasi

ex-liikenneministeri

Mikko Närhi

tietokirjailija