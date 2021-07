Uusitulla Hämeenkadulla on näkövammaisille useita ansoja

Onko liikkuminen Hämeenkadulla enää turvallista, kysyvät Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n aktiivit.

Tampereen seudun Näkövammaiset ilmaisee huolensa Hämeenkadun turvallisuudesta, joka on kokenut ison heikennyksen remontin myötä. Hämeenkatu on tarkoitettu kaikille eri tavoin liikkuville niin jalankulkijoille, pyöräilijöille, sähköpotkulautailijoille kuin autoillekin.

Joukossa liikkuu myös näkövammaisia, sekä sokeita, että heikkonäköisiä. He käyttävät liikkumisessa apunaan jäljellä olevaa näköä, kuuloaistia, valkoisen kepin kautta tulevaa tuntoaistia sekä mahdollisesti opaskoiraa.

Hämeenkadulle on tullut uudenlaisia ylityspaikkoja, joissa jalankulkija on velvollinen väistämään raitiovaunuja, busseja, takseja sekä huoltoliikennettä. Näkövammainen ei pysty havaitsemaan ylityspaikkoja, koska niissä ei ole selvästi erottuvaa maalausmerkintää, äänimajakkaa tai vastaavaa.

Heikkonäköisen kannalta riittävän kontrastin katupohjasta muodostaisi jokin vaalea väri, esimerkiksi keltainen, joka ei tuo mieleen suojatien merkintää. Hämeenkadun poikkikatujen kohdalla ennen suojateitä on hyvin toteutetusti kaksi riviä varoittavia laattoja. Miksi jalankulkijalle vaarallisemman ylityspaikan kohdalla on vain yksi rivi varoittavia laattoja?

Turvallisuuden lisäämiseksi ylityspaikoilla on kesän ajan kokeilussa pyöreitä vaaleanpunaisia tarroja, valkoisella tekstillä. Tarroilla halutaan auttaa jalankulkijoita havainnoimaan ylityspaikat paremmin sekä muistutetaan väistämisvelvollisuudesta.

Parempi värivalintavaihtoehto olisi esimerkiksi keltainen tarra mustalla tekstillä. Tarroja pitäisi lisäksi olla rivissä useampia vierekkäin, jolloin niiden havaitseminen olisi helpompaa.

Hämeenkadun ratikkapysäkkien takana on suojakaide, mutta siinä on aukko ennen laiturin päättymistä. Pysäkin vieressä kulkee pyörätie, ja kaiteettomilta kohdilta on jopa 16 senttimetrin pudotus pyörätielle.

Näkövammainen henkilö kokee, että pysäkkialue päättyy kaiteen päättyessä. Tällaiset rakenteet aiheuttavat turvallisuusriskin.

Pysäkkialueella liikkumista helpottaa siellä olevat ohjaavat laatat, mutta pysäkille meneminen ja sieltä poistuminen vaatii pyörätien ylityksen. Nämä kohdat vaativat kaikilta kevyen liikenteen väylillä liikkuvilta erityistä tarkkaavaisuutta.

Ossi Särkinen

esteettömyystyöryhmän puheenjohtaja

Tuija Seppänen

näkövammaisten liikkumistaidon ohjaaja

Saara Ahlroth

näkövammaistyön koordinaattori

Tampereen seudun Näkövammaiset ry