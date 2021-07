Kiitos Jarmo Salmelle (AL 19.6.) ja Aapo Sikiölle (AL 4.7.) kirjoituksistanne Juupajoen laboratorion näytteenottopalveluista. Valitettavan moni haja-asutusalueen asukas painii saman ongelman kanssa. Mistä saada aika laboratorioon joutumatta ajamaan ympäri maakuntaa?

Sahalahden laboratoriossa on vain yksi näytteenottopäivä viikossa. Kuhmalahden terveysaseman sulkemisen jälkeen vuonna 2015 asiakkaat siirtyivät käyttämään Sahalahden laboratorion näytteenottopalveluita. Sahalahteen luvattiin toinen näytteenottopäivä. Sitä odottelemme edelleen.

Haja-asutusalueen asiakkaat ovat näytteenottopalveluiden suhteen eriarvoisessa asemassa. Aamupaastonäytteille näytteenottoaikoja ei saa kuin useiden viikkojen päähän ja jonottamalla vuoroansa -toiminto on poistettu käytöstä.

Jos menet otattamaan kiireetöntä tutkimuspyyntöä päivystysnäytteenoton painikkeella, laboratorion näytteenottoja kieltäytyy ottamasta verikokeita, pyytää sinua lähtemään pois tai mainostaa Nopsa-näytteenottopalvelua Tampereella.

Esimerkiksi Vehkajärven perukoilta on Sahalahden terveysasemalle matkaa jopa 40 kilometriä ja Kangasalan terveysasemalle lähes 55 kilometriä. Kaikilla ei ole käytössä omaa autoa, joten matka pitäisi tehdä linja-autolla, toisen henkilön kyydittämänä tai palvelubussilla. Onko tämä oikeudenmukaista näytteenottopalvelua asuinpaikasta riippumatta?

Laboratorion tarkoituksena on tuottaa sairaanhoidollisia tukipalveluja, jolloin on ymmärrettävää, että näytteet tulee saada otetuksi oikea-aikaisesti potilaan hoitoketjuun nivoutuen. Tämä on päättäjien hyvä pitää mielessä nyt, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille Sote-lain myötä.

Marjut Rekola-Toni

laboratoriohoitaja, eläkkeellä