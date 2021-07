Bussiliikenteessä on voimassa maskipakko. Tästä huolimatta bussikuskit käyttävät maskeja harvakseltaan.

Nyssen mukaan osasyynä tähän on muun muassa liikenneturvallisuus, mutta lausunnon ristiriitaisuus paljastuu maskeja käyttävien ja ohjeistusta noudattavien kuskien astuessa esiin. Jos kyseessä olisi turvallisuuskysymys, kaikkien kuskien olisi pysyttävä maskittomina.

Toki esimerkiksi silmälasit ja terveydellinen tilanne voivat estää maskin käytön, mutta pidän epätodennäköisenä sen pätemistä lähes kaikkiin kuljettajiin.

Olen kuullut maskittomuuden herättäneen matkustajissa jopa pelkoa, ja mielestäni tässä vaiheessa on matkustajan huoli otettava vakavasti. Onhan kyseessä vaarallinen ja tarttuva tauti.

Pahimmillaan maskittomat kuljettajat voivat olla supertartuttajia altistaen satoja, tai jopa tuhansia matkustajia.

Ironisen tapauksesta tekee Nyssen omat busseissa pyörivät mainosvideot, jossa todetaan yhteistyön tärkeys koronanvastaisessa taistelussa. Tästä huolimatta vaikuttaa siltä, että suojausvaatimus on ulkoistettu lähes pelkästään matkustajille.

Osa kuljettajista on busseissa erittäin tarkkoja oman työpisteensä turvaväleistä, vaikka on laiminlyönyt oman suojautumisensa.

Maskittomuuden voisi jotenkin ymmärtää, mikäli matkustajan ja kuljettajan välissä olisi joistakin busseista tuttu pleksilasi, mutta valitettavan usein kalustosta tällainen puuttuu.

Joukkoliikenne on meitä kaikkia varten, ja on ihmisiä, joille sen käyttäminen on lähes ainoa vaihtoehto liikkua. Siksi matkustamisen on oltava turvallista.

Tätä varten on olemassa sääntöjä ja ohjeistuksia, ja niitä on syytä noudattaa.

Vili Paija

Lempäälä