Akaan päättäjillä pitää olla malttia, kun kaavamuutoksia tehdään. Alueen kulttuurihistoriaa ei pidä tuhota hetkessä.

Akaassa on herännyt mielenkiintoinen keskustelu Nahkialan koulun ja Toijalan terveysaseman tulevaisuudesta. Keskusteluun on osallistunut Pirkanmaan maakuntamuseo.

Molemmat rakennukset edustavat niin sanotusti nykyaikaa. Terveyskeskus on varsin tuore 1980-lukulainen ja koulukin viime vuosisadan puolivälistä.

Akaa on kulttuurihistorialtaan huomattavan vanhaa aluetta. Nahkialanjärven ympäristöstä on tehty rautakautisia esinelöytöjä keihäänkärjistä koruihin niin nykyisen Tapettitehtaan lähimaastosta kuin järven pohjoispuoleltakin. Nahkiala on Akaan ensimmäisiä asuttuja paikkoja, ja noin kilometrin säteellä on ollut kolme rautakautista kalmistoa.

Aluetta ei kuitenkaan olla tutkittu perinpohjaisesti. Tällä hetkellä alueella on muinaismuistolain suojaama alue, jolle on suunnitteilla rakennuksia.

Mielestäni koko eteläisen Suomen asutushistorian vuoksi tällaisten harvinaisten, keskellä asutusta säilyneiden muinaismuistoalueiden tuhoaminen ilman kunnon kartoitusta on lyhytnäköistä. Kaivinkone tuhoaa hetkessä satoja vuosia vanhaa historiaa.

Laajemmin katsottuna on huomionarvoista, että Akaa sijaitsee muinaishistoriastaan tunnettujen Rapolan ja Laukon välimaastossa. Myös täällä on asuttu ja eletty.

Mielestäni Akaan kaupungilla on hyvä mahdollisuus syventää paikkakunnan historian tuntemusta entisestään. Jos suojelemme vain näkyvää, voimme hukata paljon hetkessä.

Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo ovat tällaisissa hankkeissa apuna neuvomassa ja ohjaamassa toimintaa. Ymmärrän liiketalouden toimintamalleja ja yksityisyrittäjien mahdollisen tuskan, jos Museovirasto puuttuu hankkeisiin niitä viivyttäen. Arvostan kuitenkin sitä, että Suomestakin löytyy asiantunteva ja taloudellisesti riippumaton toimija suojelemaan meidän kaikkien yhteistä kulttuuriperintöämme.

Toivon, että Akaan päättäjillä ja viranhaltijoilla on tarvittavaa malttia nyt kaavamuutoksen alla olevan alueen päätöksiä tehtäessä. Nopeasti toimimalla voi tuhoutua arvokasta tietoa, kun taas maltilla ja huolellisella tutkimisella voimme saada kaupunkimme esihistoriasta huomattavan paljon selville.

Suojellaan piilossa olevaa, näkymätöntä ja rakennetaan vasta kun maan muistot ovat tallessa.

Piia Kylliäinen

Akaa