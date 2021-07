Oppositio ja jopa muutama hallituspuolueiden edustaja ovat arvostelleet sote-lakia toteuttamiskelvottomaksi. On selvää, että laki ei tarjoa valmiita vastauksia kaikkeen, mutta se luo perustan, jonka avulla päättäjät pääsevät tekemään alueelliset ratkaisut palveluista.

Vastustajat sanovat, että on syntymässä uusi, kallis hallinnon porras. Tosiasiassa sairaanhoitopiirien lakkautus tuo valtaosin uusien hyvinvointialueiden tarvitsemat resurssit. Lisäksi kuntien sote-hallinto pääosin siirtyy hyvinvointialueille. Myös erilaisissa tukipalveluissa, kuten henkilöstö- ja taloushallintopalveluissa, voidaan keskittämällä saada huomattavia säästöjä.

Tietojärjestelmiä olisi jouduttu nykyaikaistamaan ilman soteakin, joten sen kustannuksia ei voi oikein laskea soten kustannuksiksi.

Palkkojen harmonisointi aiheuttanee lisäkustannuksia, mutta eikö ole oikeudenmukaista, että palkat yhtenäistetään? Kyllä sote-ammattilaiset ovat palkkansa ansainneet.

Sote ei ole valmis, mutta liikkeelle on lähdettävä isojen, hyvinvoivien kuntien kovaäänisestä vastustuksesta huolimatta. Tarpeeseen perustuva resurssien jako on oikeudenmukainen. Kaikille suomalaisille on turvattava kohtuulliset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Erkki Lehtomäki

lääkäri

Lempäälä