Viranomainen julkaisi ohjeet kissojen hävittämiseksi – Eläimen arvo on ohjeessa olematon

Kissalla on arvonsa, vaikka se olisi elänyt villinä luonnossa. Viranomaisten tulisi tunnustaa eläinsuojelijoiden työ.

Suomessa on iso ongelma kissapopulaatioiden kanssa. Ongelma on paljon suurempi kuin ihmiset yleensä havaitsevat, sillä se on piilossa pääosin maaseudulla, yksittäisissä pihapiireissä ja maatiloilla.

Aluehallintovirasto (avi) on nyt julkaissut ohjeistuksen kissapopulaatioiden hävittämisestä. Ohjeistuksessa on puutteita, huomiotta jättämisiä ja mahdollisesti jopa harhaanjohtavia ohjeita.

Tässä tekstissä pureudun lähinnä eläinsuojeluyhdistysten työn huomiotta jättämiseen.

Kissan arvo on avin ohjeessa vähäinen, oikeastaan olematon. Kissoihin suhtaudutaan siinä lähinnä sisäsiittoisina taudinlevittäjinä, rahallisesti vähäarvoisina ja sellaisina, joilla ei ole tunteita.

Tällaisilla määrityksillä mitätöidään lukuisten eläinsuojeluyhdistysten vuosikausien työ kissan arvon nostamiseksi.

Avi on myös unohtanut ohjeistuksestaan kaiken sen osaamisen ja työn, mitä lukuisat yhdistykset tekevät näiden kissojen auttamiseksi.

Eläinsuojeluyhdistykset kyllä huomioivat arkuuden, taudit ja sisäsiittoisuuden ongelmat auttaessaan kissoja uuteen elämään. Monet eläinsuojeluyhdistykset kustantavat varoistaan kaikille kissoille FIV- ja FeLV-testit, joilla tutkitaan, kantaako kissa leukemiavirusta tai immuunikatovirusta, sekä tarvittaessa muut testit.

Eläinsuojeluyhdistykset myös hoitavat ripulit ja loiset. Osaamista on monesti jopa enemmän kuin peruseläinlääkärillä.

Lisäksi rokotetaan ja leikkautetaan, ja tarvittaessa hoidetaan kuntoon hampaat, joka sitten maksaakin jo maltaita.

Sananlaskussa sanotaan: Kissa kiitoksella elää. Eläinsuojeluyhdistys ei elä – eikä kyllä kissakaan.

Milloin tämä eläinsuojeluyhdistysten työ tunnustetaan myös rahallisen muodossa? Nyt Tampereen kaupunki myönsi eläinsuojeluyhdistyksille 2 500 euroa tukea vuodelle 2021. Summa jaettiin kahdelle yhdistykselle, ja on aivan naurettavan mitätön siihen työmäärään nähden, mitä eläinsuojeluyhdistykset kunnan puolesta tekevät.

Mahatma Gandhin mukaan kansakunnan sivistyksen taso näkyy siinä, miten se kohtelee eläimiään. Me emme näin ollen ole kovin sivistynyt kansa.

Mielelläni näkisin meidän siirtyvän sivistyneemmälle tasolle, jossa kissa saisi sen arvon, joka sille kuuluu.

Sanna Kaski

Akaa

Eläinoikeuspuolueen hallituksen jäsen