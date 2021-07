Pirkanmaan maakunta aloittaa toiminnan hallinnollisena yksikkönä 2023. Se tarvitsee toimintaansa varten viraston. Sille on siten löydettävä Tampereelta arvokas tontti.

Eteläpuiston kaavoittamisesta rakentamista varten on keskusteltu viime vuosina. On onnekasta, että sitä ei ole vielä ehditty kaavoittaa ja rakentaa. Näin Tampereella on tarjota maakuntahallitukselle todella näyttävä ja arvokas paikka.

Eteläpuistossa on sille on tarjota tontti omalla rannalla ja näkymällä Pyhäjärvelle. Yhdistettynä sijaintiin kaupungin sydämessä tarjoaa se hyvän ympäristön sekä päätösten tekemiseen että edustamiseen, oman maakunnan asioiden ajamiseen.

Timo Saarimaa