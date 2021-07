Koronakriisistä yritetään ulos velkaelvytyksellä, mutta se on tuhon tie – muussa tapauksessa taloustieteen opettajat ansaitsevat lopputilin

Kun taloutta johdetaan politiikka edellä, ovat riskit valtavat. Holtiton velkaantuminen pitää pysäyttää.

Koronakriisistä yritetään pyristellä ulos velkaelvytyksellä. Esimerkkiä näyttää USA, joka teki lähes biljoonan dollarin infrapaketin perheille suunnatun 1,9 biljoonan paketin jatkoksi. Näitä edelsi Trumpin päätös lähettää helikopterirahaa suoraan USA:n kansalaisille.

Eurooppa on myös tehnyt isoja ratkaisuja. EKP:n osto-ohjelma oli vuoden 2020 lopussa 1,85 biljoonaa euroa ja EU:n elvytyspaketti 750 miljardia euroa. Päälle tulee vielä kansallista velkaelvytystä.

Suomi velkaantui vuonna 2020 19,7 miljardia, ja vuonna 2021 uutta velkaa otetaan 11,7 miljardia. Koronamenojen ohella Marinin hallitus on lisännyt pysyviä menoja.

Korona on romuttanut ihmisten kokoontumisesta elävien tuloja, oli ammattina esiintyvä taiteilija, ravintoloitsija tai taksikuski. Maailmalla korona on hiljentänyt tehtaita, pysäyttänyt rakentamista ja rajoittanut asiointia, jolloin kärsijöitä on ollut vieläkin enemmän.

Ymmärrän Joe Bidenia ja muita valtiojohtajia siinä, että koronan jäljiltä on suuri tarve nopeasti parantaa ihmisten toimeentuloa ja saada aikaan uusia työpaikkoja. Talouden lait eivät kuitenkaan ole mihinkään muuttuneet. Presidentti Sauli Niinistö onkin osuvasti puhunut tyhjän päällä elämisestä.

Riskit on valtavat, kun elvytystä tehdään rahaa painamalla ja holtittomalla velkaantumisella. Olen opiskellut ja opettanut kansantaloustiedettä.

Jos nykyinen velkaelvytys ei johda romahdukseen, niin silloin entisille opettajilleni ja oppikirjojen tekijöille saa antaa lopputilin.

Kansantaloustieteen perusoppi on, että kun rahaa painetaan talouskasvua enemmän, se johtaa inflaatioon. Nollakorko ei myöskään voi olla ikuinen.

Lisää ongelmia aiheuttaa lähtötilanne. Maksuhäiriömerkintöjen määrä oli ennätystasolla jo ennen koronaa, vaikka takana oli monta hyvää vuotta.

Velkaelvytyksen vaikutukset ovat jo nähtävissä. Työllisyyden ja pörssin lisäksi nousussa on myös inflaatio. USA:ssa ylittyi jo neljä prosenttia. Rakentamiseen kohdistuva elvytys on nostanut kymmeniä prosentteja raaka-aineiden, teräksen ja sahatavaran hintoja.

Kun taloutta johdetaan politiikka edellä, ovat riskit valtavat. Puheet siitä, että velkaantuminen ei nykymaailmassa olisi ongelma, ovat täysin tuulesta temmattuja – päinvastoin. Mitä enemmän on velkaannuttu, sitä nopeammin tullaan alas, kun luottamus pettää ja korot lähtevät nousuun.

Tässä pelissä on mukana koko maailma. Vientimaana Suomi ottaa vastaan maailman myrskyt, olimme mukana tai emme. Vuoden 2008 finanssikriisi johti Suomessa vuonna 2009 jo 7,8 prosentin BKT:n pudotukseen, vaikka meillä ei ollut osaa eikä arpaa USA:n asuntomarkkinoilla.

Parasta mitä voidaan tehdä on laittaa oma pesä kuntoon. Suomelle se tarkoittaa vastuullista talouspolitiikkaa ja kilpailukyvyn vahvistamista, jotta pärjätään myös laskevilla markkinoilla.

Kotitalouksille ja yrityksille riskien tunnistamista ja velkamäärän pitämistä hallittuna suhteessa kantokykyyn.

Arto Satonen

Kansanedustaja (kok.)