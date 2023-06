Jääkiekkoliiga julkaisi ensi kauden otteluohjelman – hallitseva mestari Tappara ei pelaa avausottelussa

Mestaruutta tavoittelevat Ilves ja Tappara aloittavat liigakautensa keskiviikkona 13. syyskuuta.

Miesten jääkiekkoliiga julkaisi keskiviikkona ensi kauden otteluohjelmansa.

Aiemmista vuosista poiketen kausi ei tällä kertaa käynnistykään hallitsevan mestarin, eli tässä tapauksessa Tapparan ottelulla. Avausotteluna on tiistaina 12.9. pelattava Lukko–HPK.

Tappara ja Ilves aloittavat kautensa seuraavana päivänä. Tappara pelaa Nokia-areenassa finaaliuusinnan Pelicansia vastaan, Ilves avaa kautensa Porissa Ässien vieraana.

Ensimmäisen kotipelinsä Ilves pelaa heti seuraavana päivänä. Torstaina 14.9. vierailijaksi saapuu Lukko.

”Otteluohjelman julkaisu on keskeinen merkki­paalu uuteen kauteen valmistautumisessa. Runkosarjan kokonaisuuden rakentaminen on tiiviin yhteistyön tulosta liigan ja seurojen välillä, ja meillä on koossa kaikki mahdollisuudet erinomaiseen kauteen”, SM-liigan toimitus­johtaja Mikko Pulkkinen kuvailee sarjan tiedotteessa.

Kuusi paikallispeliä

Ensimmäisten otteluiden lisäksi erityisen kiinnostavia ovat luonnollisesti Tampereen paikallispelit, joita pelataan jälleen kuusi kappaletta. Niistä ensimmäisessä kotijoukkueena toimii Tappara, ja ajankohta on torstaina 28. syyskuuta.

Ilveksen isännöintivuoro on kuukautta myöhemmin, tarkalleen ottaen perjantaina 27. lokakuuta. Tämän jälkeen Tappara–Ilves pelataan 17. marraskuuta ja Ilves–Tappara 8. joulukuuta.

Vuoden 2024 puolelle jää vielä kaksi paikallispeliä: Tappara–Ilves 26. tammikuuta ja Ilves–Tappara 8. maaliskuuta.

Runkosarja päättyy 12. maaliskuuta. Tuolloin Ilves pelaa Turussa TPS:ää vastaan ja Tappara kohtaa Tampereella HPK:n. Pudotuspelien on tarkoitus alkaa perjantaina 15. maaliskuuta.

