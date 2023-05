Tappara ja Ilves kasaavat kovia joukkueita, mutta suurimman mestarisuosikin viitta on matkaamassa toisaalle – tällaisia lisähankintoja tamperelaisten soisi vielä tekevän

Tappara ja Ilves käänsivät katseet ensi kauteen kuluvan viikon uutisoinneillaan. Kumpikin kaipaisi lisävahvistuksia hyökkäykseen.

Tapparan ja Ilveksen kausi 2022–23 on kätelty. Katseet on suunnattu ensi kauteen.

Tapparan ja Ilveksen kevään 2023 ottelut on pelattu, mutta tamperelaisseurat käänsivät nerokkaasti kuluvalla viikolla katseet ensi kauteen julkistamalla uusien joukkueidensa sopimusrungot.

Tamperelaisilla on vielä julkaisemattomia sopimuksia ja meneillään olevia neuvotteluja takataskuissaan, mutta jo tämän viikon uutisten perusteella voidaan todeta, että Tappara ja Ilves lähtevät kauteen 2023–24 vahvoin menestysodotuksin.

Hallitseva mestari Tappara antaa uudelle päävalmentajalleen Rikard Grönborgille työkalut, joilla kelpaa aloittaa. Viime keväänä Venäjän aloittama hyökkäyssota kotiutti idästä kirvesrintoihin Jori Lehterän, Valtteri Kemiläisen ja Niko Ojamäen kaltaisia kokeneita supertähtiä. Vaikka KHL:stä ei ole tänä keväänä tulijoita, Tapparan kärkihankinnat ovat kovaa luokkaa.

Toissa kevään superpakki Otto Leskinen on kenties koko miesten jääkiekkoliigan kesäkauden paras hankinta. Jos Kemiläinen jatkaa Tapparassa, Kemiläisen ja Leskisen ympärille rakentuu erinomainen puolustus. Oskari Manninen on epäreilussa tilanteessa paikatessaan Ruotsiin muuttanutta puskutraktoria Mikael Seppälää, mutta paljon parempaa korvaajaa ei olisi voinut saada.

Tapparalla on puolustajia seitsemän kappaletta. Vaikka nuorille lupauksille Jesper Ahlrothille ja Kasper Kulonummille annettaisiin näyttöpaikkaa, seitsemän on määrällisesti liian vähän. Yksi varma oman pään luuta – jos Kemiläinen lähtee, myös toinen kiekollinen taituri – kolmospariin tekisi terää. Puolustuksen takana Christian Heljanko on Suomen kaukaloiden paras maalivahti.

Tapparan tulevien hankintojen suurin huomio kohdistuu hyökkäykseen. Sentteriosastolta löytyvät tällä hetkellä vain kapteeni Otto Rauhala, Lukosta hankittu Otto Somppi ja nuori Topi Rönni. Ykkössentteriä huutaa, eikä yksi jämerä sentterivahvistus viimeistään kauden aikana olisi pahitteeksi.

Laitaan kaivattaisiin yksi top-tason hankinta paikkaamaan Sveitsiin muuttavan Ojamäen ja todennäköisesti NHL:ään lähtevän MM-leijona Waltteri Merelän poistumisia. Määrällisestikin Tapparan hyökkäys kaipaa lisälihaa, sillä 11 hyökkääjällä (kymmenen, jos Merelä lähtee) ei liigakauteen lähdetä. Hankinnoista KooKoo-kapteeni Heikki Liedes oli hyvä veto Tapparalta, taisteleva ja fyysinen Liedes sopii täydellisesti kirveskiekkoon.

Otto Leskinen on Tapparan tähtivahvistus puolustukseen...

...ja Niklas Friman Ilveksen.

Puolustus, Ilveksen timantti

Naapurissa Ilves löi pöytään peräti 11 uutta hankintaa. Ilveksen kruununjalokivi ensi kauteen löytyy puolustuksesta. Ruotsista saapuva Niklas Friman on juuri sellainen kokenut, urallaan paljon voittanut (Suomen mestaruus, maailmanmestaruus, olympiakulta) tähtihankinta, jollaisia Ilvekseltä on lupa tulevina kausina odottaa.

Frimanin, Hämeenlinnasta tulleen Arttu Pellin, Mikkelistä hankitun Joni Jurmon, Lester Lancasterin, Jarkko Parikan ja Otto Latvalan muodostama top 6 -puolustus on todellinen timantti. Ei löydy montaa väkevämpää Suomesta. On käsiä, on kätisyyksiä, on kokoa, on ilkeyttä, on laatua, on määrää. Nam!

Ruotsalainen ykkösmaalivahti Jonas Gunnarsson on Ilveksen ensi kauden tärkein yksittäinen pelaaja. Gunnarssonin viime kaudet eivät huuda takuuvarmaa onnistujaa, mutta Markus Korhosen koulu ja edessä pelaava laatupuolustus auttavat alkuun. Ilveksessä on totuttu viime vuosina mainioon maalivahtipeliin – on Gunnarssonin vastuulla jatkaa perinnettä.

Ilveksellä on hyökkäyksessä – toisin kuin Tapparalla – määrää. Sopimushyökkääjiä on riittävästi, jotta kauden voisi aloittaa heti huomenna. Määrän lisäksi riittää potentiaalia parantaa. Matias Mäntykiven, Jani Nymanin ja Samuli Ratisen kaltaiset hyökkääjät voivat ottaa ensi kaudella useampiakin askeleita ylöspäin.

On kuitenkin kiistaton fakta, että jos halutaan voittaa mestaruus, hyökkäyksessä on oltava myös tasonsa todistaneita ja raavaita tuloksentekijöitä. Nyt Ilveksellä on sellaisia maltillisesti, lähinnä kapteeni Eemeli Suomi ja sentterivahvistus Oula Palve. Mukaan voi laskea myös huippukauden pelanneen Joona Ikosen.

Ollakseni rehellinen Ilveksen hyökkäys on nykymiehin aavistuksen pehmeä sekä kokemuksen, kamppailuvoiman että raa’an tuloksenteon kannalta.

Kesäkausi ei ole kuitenkaan ohi. Ilveksellä on varmasti uutta uutisoitavaa ennen kuin Pitsiturnauksessa tippuu kiekko jäähän. Yksi tai kaksi kokenutta kärkihankintaa muuttaisi kuvaa merkittävästi.

Ilves kaatoi HIFK:n kevään pronssiväännössä Nokia-areenassa.

Paineet Stadiin

Tappara ja Ilves kuuluvat ensi kaudella mestariehdokkaisiin. Sen voi julistaa jo nyt. Ennakkosuosikiksi on kuitenkin kiilaamassa viime kaudella neljänneksi jäänyt HIFK, joka on julkisuuteenkin julistanut kasaavansa kovinta nippuaan vuosikausiin. Sen ykköstähdeksi on tulossa maestro Lehterä. Tampereella tuskin haittaa, jos ensi kaudella isoimmat paineet asetetaan Stadin suunnalle.

Tappara kasaa ensi kaudeksi erinomaisen kokoonpanon, mutta suuri muutos valmennuksessa (Jussi Tapolasta Grönborgiin) tuo Tapparan kauteen roppakaupalla arvoituksellisuutta, jota sillä ei ole aiemmilla kausilla ollut. Ilves taas pääsee rakentamaan peliään vahvalle pohjalle päävalmentaja Antti Pennasen jatkaessa, mutta sen pelaajiston valtava vaihtuvuus asettaa kysymysmerkkejä. Tärkeimmät kysymykset liittyvät Gunnarssoniin ja hyökkäyksen tuloksentekoon.