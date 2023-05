Tapparan taikuri Levtchi valotti pitkän jatkosopimuksensa taustoja – urheilupäälliköltä arvoituksellinen vastaus sentterivajeeseen

Tappara julkaisi keskiviikkona useita tärkeitä jatkosopimuksia ja neljän uuden pelaajan sopimukset. Haussa on vielä vahvistuksia.

Aamulehti

Hallitseva Suomen mestari Tappara julkaisi keskiviikkona yhdeksän jatkosopimusta ja neljä uutta pelaajasopimusta. Joukossa oli jykeviä jatkoja, kun Tampereella pysyvät esimerkiksi hyökkääjät Veli-Matti Savinainen, Petteri Puhakka ja kapteeni Otto Rauhala.

Uusina pelaajina Tapparaan liittyvät puolustajat Otto Leskinen ja Oskari Manninen sekä laitahyökkääjä Heikki Liedes ja keskushyökkääjä Otto Somppi.

Kenties eniten kulmakarvoja nostatti hyökkääjä Anton Levtchin jatkosopimus, joka kattaa peräti kolme kautta. Levtchi, 27, on pelannut liki koko uransa Tapparassa. Viime syksynä hän lähti kokeilemaan siipiään Pohjois-Amerikkaan Florida Panthersin organisaatioon. Otteluita NHL:ssä kertyi kaksi ja AHL:ssä 35.

Helmikuussa taikuri palasi kotiin, vaikka ottajia olisi ollut muuallakin Euroopassa. Tapparan urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa kertoi, että keskustelut jatkosta aloitettiin pian tämän jälkeen.

”Hän halusi Tapparaan, se oli meille signaali siitä, että sitoutuminen Tapparaan on kova ja hän tuntee olevansa kotona täällä. Siltä pohjalta oli helppo lähteä keskustelemaan hänen kanssaan.”

Levtchi sanoi, että hänelle suurimmat syyt jäädä pitkällä sopimuksella tutuille seuduille olivat mahdollisuudet kehittyä pelaajana ja menestyä joukkueen kanssa sekä halu pysyä kotona.

Kansainvälistä uraa Levtchi ei nyt mieti.

”Kun mahdollisuuden sain, totta kai halusin käyttää sen ja katsoa sen kortin, mutta se ei ollut minun juttuni ja se jäi puolen vuoden mittaiseksi.”

Tapparan valmennus uusiutuu isosti tulevalle kaudelle. Se ei vaikuttanut ainakaan vaikeuttavasti Levtchin päätökseen.

”Näen sen enemmän mahdollisuutena ja sellaisena, että Tappara halusi minut ja he luottavat minuun ja minä heihin. Siinä oli molemminpuolinen hyvä lopputulos. Kuten sanoin aiemmin, minä luotan näihin tyyppeihin, että pystyn kehittymään vielä paremmaksi pelaajaksi. Se oli suurin syy, että halusin jatkaa täällä noinkin pitkään.”

Täydennystä tulossa

Urheilupäällikkö Tuomenoksa kertoi, että Tappara sai paljon pelaajia, joita seura halusikin tulevalle kaudelle, mutta matkaan mahtui myös kipeitä menetyksiä. Esimerkiksi puolustuksen peruskiven Mikael Seppälän Tuomenoksa olisi mielellään pitänyt Tapparassa, mutta voimanpesä siirtyy Ruotsin pääsarjaan.

Joukkueesta on muitakin nimekkäitä lähtijöitä, kun ykkössentteri Jori Lehterän ura jatkuu myöhemmin julkaistavassa osoitteessa ja maalipyssy Niko Ojamäki siirtyy Sveitsin pääsarjaan. Konkari Kristian Kuusela puolestaan lopetti uransa. Puolustaja Maksim Matushkin jatkaa uraansa Saksan pääsarjassa.

Sopimustilanne Tappara 2023–24 Maalivahdit: Christian Heljanko (2024), VIlho Heikkinen (2024) ja Paavo Kohonen (2024). Puolustajat: Valtteri Kemiläinen (2024), Kasper Kulonummi (2024), Joni Tuulola (2024), Veli-Matti Vittasmäki (2024), Oskari Manninen (2025), Jesper Ahlroth (2025) ja Otto Leskinen (2025). Hyökkääjät: Philip Granath (2024), Waltteri Merelä (2024) ja Kristian Tanus (2025), Oskari Luoto (2025), Otto Somppi (2025), Topi Rönni (2024), Petteri Puhakka (2025), Otto Rauhala (2025), Heikki Liedes (2025), Anton Levtchi (2026) ja Veli-Matti Savinainen (2024). Lisäksi sopimukset U20-ikäisille: Eemeli Saari (p), Jeremi Tammela (h), Juuso Nykänen (h), Benjamin Rautiainen (h) ja Oiva Keskinen (h).

Jo määrällisesti on selvää, että Tappara tarvitsee vielä pelaajia. Erityisesti sentteriosastolla harvennusta on käynyt, kun Lehterän lisäksi Marcus Davidssonin ja Patrik Virran on huhuttu lähtevän. Juuso Ikosen tulevan kauden seurasta ei ole tietoa.

Tuomenoksa väisti suoran kysymyksen siitä, onko tähtäimessä hankkia vielä ykkössentteri.

”Kyllä meillä pakkipuolelle vielä katsellaan. Samoin hyökkäykseen, en tiedä sitten onko se ykkössentteri, toivon mukaan joku nostaa tasoaan ja nostaakin.”

Joukkueessa jatkuvuutta riittää ja runko on vaikuttava. Laadukkaiden pelaajien perässä on kuitenkin useita seuroja.

”Kilpailu on erittäin kovaa hyvistä pelaajista, mutta sen mukaan tuossa pitää mennä eteenpäin ja katsoa enemmän mahdollisuuksia kuin sitä, että ei ole sitä tai tätä”, Tuomenoksa sanoi.