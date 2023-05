Näin Tappara päätyi pitkästä aikaa ulkomaalaiseen päävalmentajaan – ”Keskustelut käytiin hyvissä ajoin”

Rikard Grönborg nousi nopeasti ykkösvaihtoehdoksi Tapparan etsiessä Jussi Tapolan seuraajaa.

Ruotsalaisesta Rikard Grönborgista tuli vasta toinen ulkomaalainen vastuuvalmentaja Tapparan liigahistoriassa.

Uranuurtajana oli venäläinen Boris Majorov, joka johti joukkoja kauden 1993–94 ja kauden 1994–95 alun. Sen jälkeen tamperelaisseura on turvautunut pelkästään kotimaisiin vaihtoehtoihin.

Mikko Leinonen aloitti Tapparan toimitusjohtajana samana vuonna kuin Majorov valmentajana ja on pitänyt ohjaksia käsissään tähän päivään asti paria lyhyttä katkosta lukuun ottamatta. Niinpä puheenjohtajaksi siirtynyt ikitappara on juuri oikea mies perustelemaan vahvaa kotimaisuusastetta.

”Ei ole tarvinnut miettiä ulkomaisia vaihtoehtoja, kun Jukka on ollut mukana vuodesta 1995 asti”, Leinonen sanoo ja viittaa Jukka Rautakorpeen.

Rautakorpi on työskennellyt tänä aikana Tapparassa sekä valmentajana että urheilujohtajana. Seurarakkaus ei ole kuollut väliaikoinakaan.

”Minulla on suuri arvostus Jukkaa ja Jukan työtä kohtaan.”

Nyt kenttä avautui, kun Tapparan uuteen kukoistukseen nostaneet Rautakorpi ja Jussi Tapola väistyivät sivuun. Tämä kaksikko johti joukkoja kaudesta 2012–13 lähtien ja rakensi Tapparasta Suomen parhaan joukkueen.

Tappara päästi Rautakorven lähtemään JYPin valmentajaksi viime keväänä. Tapolan aikakausi huipentui tämän kevään Suomen mestaruuteen.

”Jussin lähtö oli tiedossa viime kauden jälkeen. Silloin asia lyötiin lukkoon yhdessä, kuten Tapparassa on tapana hoitaa asioita”, Leinonen korostaa.

Tapola kertoi tästä julkisesti syyskuisessa Aamulehden haastattelussa.

”Keskitimme meneillään olleeseen kauteen kaiken fokuksen ja annoimme joukkueelle täyden työrauhan. Uuden päävalmentajan rekrytointi oli oma prosessinsa. Sitä tehtiin taustalla”, Tapparan urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa painottaa.

Mikko Leinonen on johtanut pitkään Tapparaa eri rooleissa.

Sveitsiläismedia tiesi kertoa jo lokakuussa, että sikäläistä ZSC Lionsia luotsanneen Grönborgin seuraava työnantaja on Tappara. Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

”En ota kantaa, milloin asiat lyötiin lukkoon. Sanotaan niin, että keskustelut käytiin hyvissä ajoin”, Tuomenoksa muotoilee.

Käsitys vahvistui entisestään heti joulun jälkeen zürichiläisseuran annettua Grönborgille potkut. Ne olivat lähellä jo edelliskeväänä, kun ZSC menetti Sveitsin mestaruuden Zugille johdettuaan finaalisarjaa jo 3–0.

”Meillä oli 2–3 vaihtoehtoa sekä kotimaasta että ulkomailta. Heidän kanssaan käytiin keskusteluja enemmän tai vähemmän. Loppujen lopuksi kansallisuudella ei ollut ratkaisevaa merkitystä. Halusimme parhaan – ja se paras sattui olemaan ulkomaalainen. Olemme erittäin kiitollisia, kun saimme Grönborgin”, Tuomenoksa tuumi.

”Grönborgin intohimo, kehittymishalu ja kova halu tulla Tapparaan tekivät vaikutuksen. Asiat etenivät nopeasti oikeaan suuntaan. Saimme valmentajan Euroopan huipulta”, Leinonen iloitsee.

Tuomenoksa korostaa uuden luotsin laaja-alaista näkemystä. Grönborg tuntee pohjoisamerikkalaiset vaatimukset valmennusuransa alkuajoilta ja kansainväliset ympyrät pitkän maajoukkuepätkän ansiosta. Hän on päässyt työskentelemään melkein kaikkien nykyisten ruotsalaistähtien kanssa jossain vaiheessa.

Leinonen luonnehti Grönborgin palkkausta Tapparan painokseksi 2.0. Hän halusi, että ruotsalainen kiinnitetään pidemmäksi ajaksi kuin kaudeksi. Kolmen vuoden sopimus oli puheenjohtajan mieleen.

Toki pieni vaara on olemassa. Grönborg ei halunnut paljastaa sopimuksen yksityiskohtia, mutta luultavasti paperi sisältää NHL-pykälän.

”On tärkeätä, että Grönborg ehtii ajaa omat ajatuksensa joukkueeseen. Kolme vuotta on siihen riittävä aika”, Leinonen muistuttaa.

Grönborgista huokuu suuren johtajan leima pitkälle. Hän ottaa tilan nopeasti haltuunsa suuren karismansa ja erinomaisen kielitaitonsa ansiosta. Pitkä parta kuuluu olennaisena osana imagoon.

”Vaikka Grönborg on paljon nähnyt ammattilainen, hän on ollut koko ajan erittäin kiinnostunut Tapparan toimintatavoista. On hienoa, kun hän näkee Tapparan isona haasteena itselleen. Hän haluaa oppia lisää ja viedä samalla joukkuetta eteenpäin”, Tuomenoksa iloitsee.

Tapparasta tuttu slogan ”aina pitää parantaa” sopii ruotsalaisen ajatusmaailmaan paremmin kuin hyvin.