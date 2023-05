Huippupuolustaja Mikael Seppälä jättää Tapparan – julkistuksen teki kokenut suomalaislaulaja

Aamulehti

Mikael Seppälä ei jatka uraansa Tapparassa, vaan hän siirtyy Ruotsin liigassa pelaavaan HV71:n joukkueeseen. HV71 julkisti sopimuksen videolla, jolla asiasta kertoo suomalaislaulaja Kai Hyttinen.

Seppälä, 29, oli Tapparan ja koko liigan kärkipuolustajia. Hän pelasi Tapparassa kaksi kautta noustuaan sitä ennen liigahuipulle KalPassa.

Seppälä on kuulunut viime vuosina maajoukkueen vahvuuteen. Hän on ollut mukana kaksissa edellisissä MM-kisoissa, joista on tullut kultaa ja hopeaa.

Seppälän sopimus Tapparan kanssa päättyi tähän kevääseen.

HV71 sijoittui Ruotsin liigassa tällä kaudella 11:nneksi eikä päässyt pudotuspeleihin.