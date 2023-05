Viimeistään 4. toukokuuta vuonna 2023 Tapparan vanha maine tylsänä joukkueena voidaan kuopata syvälle multaan. Uusi ruotsalaispäävalmentaja Rikard Grönborg on ensi kauden kiinnostavin hahmo koko Suomen kiekkoliigassa.

Tylsä, konemainen, harmaa. Kahvaava ja trap-puolustusta viljelevä robottilauma. Tapparan maine on sitkeässä ja siitä kuulee mainittavan kiekkokeskusteluissa vielä 2020-luvullakin, vaikka totuus on ollut toinen jo vuosia.

Tappara on pelannut modernia, viihdyttävää jääkiekkoa esimerkiksi kaksi viime kautta, kun Tappara on sekä paineistanut vastustajaa että pelannut vauhdikkaasti kiekolla. Toissa runkosarjassa Tappara teki miesten jääkiekkoliigassa toiseksi eniten maaleja, viime runkosarjassa eniten. Tappara on voittanut, ja voittanut liigan viihdyttävimpiä pelaajia sekä persoonia joukkueessaan.

Jori Lehterä, Veli-Matti Savinainen, Anton Levtchi, Valtteri Kemiläinen, Waltteri Merelä… Tuskin tarvitsee sanoa enempää.

Viimeistään 4. toukokuuta vuonna 2023 Tapparan vanha maine voidaan kuopata syvälle multaan. Uusi ruotsalaispäävalmentaja Rikard Grönborg on ensi kauden kiinnostavin hahmo koko Suomen kiekkoliigassa. Grönborg, 54, tuo Tapparaan paitsi mielenkiintoisen nimen, myös karismaattisen ja värikkään luonteensa.

Miten Grönborg pärjää? Pärjääkö Tappara Jukka Rautakorven ja Jussi Tapolan aikakauden tapaan? Miten Grönborgin Tappara pelaa? Voiko ulkomaalainen päävalmentaja voittaa Suomessa?

Puheenaiheita riittää ensi kaudeksi Tammelantorille – ja varmasti muuallekin.

Jussi Tapola jätti Tapparan viime kauden jälkeen.

Tappara otti ison riskin palkatessaan Grönborgin kolmevuotisella sopimuksella. Grönborg on kiistatta hyvä valmentaja, mutta hän on valmentanut aikuisten seurajoukkuetta vain reilun kolmen vuoden ajan (sveitsiläinen Zürich Lions 2019–22) ja hän tulee ruotsalais–yhdysvaltalaisesta jääkiekkokulttuurista. Juhani Tammisen sanoin Tapparan valinta on high risk, high reward.

Riskiratkaisu on kuitenkin ehdottoman perusteltu. Jussi Tapolan, neljän mestaruuden valmentajasuuruuden, korvaaminen on jo lähtökohtaisesti erittäin vaikea rasti. Varmoja nimiä tilalle olisivat olleet vain Jaloset Kari ja Jukka, mutta he eivät tietenkään olleet saatavilla.

Tapparan oli mahdollista valita joko Tapolan kaltainen, mutta kokemattomampi ja heikompi suomalaisvalmentaja tai täysin erilainen vaihtoehto. Grönborg oli jälkimmäisen kategorian ykkösnimi, jolla on autotallissaan pari maailmanmestaruuspokaalia (2017 ja 2018), Sveitsin hopea (2022) ja Sveitsin runkosarjavoitto (2020, pudotuspelejä ei pelattu).

Annan raikuvat aplodit Tapparalle rohkeudesta – kävi lopputuloksen kanssa hyvin tai huonosti. Tappara valitsi oikein, eikä suuriin saavutuksiin ylletä ilman ajoittaista riskinottoa.

Rehellisesti sanoen Grönborgin tehtävä on epäreilu. Tappara pelasi viimeiset kaksi kautta jumalaista lätkää ja voitti kahdesti Suomen mestaruuden sekä kerran Euroopan mestaruuden. Tapolan jäähyväiskausi oli jättipottien jättipotti: ykköstila Suomen liigan runkosarjassa ja pudotuspeleissä sekä Mestarien liigassa.

Olisi epäinhimillistä odottaa, että Grönborgin Tappara olisi yhtä hyvä kuin Tapolan viimeiset Tapparat olivat. Jopa Tapolan kahdella valmennusjaksolla, jotka kestivät kumpikin kolme vuotta, ailahtelevimmat ja tuloksellisesti heikoimmat kaudet (lue: vähiten parhaat, ei kultamitalia) olivat juuri ensimmäiset. Kun muutetaan asioita, lyhyen tähtäimen tulokset voivat kärsiä. Vaaditaan kärsivällisyyttä, jota Tapparan seurajohdolta todistetusti löytyy. Sen sai Tapola huomata syksyllä 2014, kun tulokaspäävalmentajan aikakausi alkoi haasteellisesti.

Kirvespomojen osaaminen on Grönborgin työn suurimpia kivijalkoja.

Rikard Grönborg esittäytyi torstaina tamperelaisille.

Kunnianhimo. Oikeudenmukaisuus. Hyvä johtamaan ihmisiä. Rehellisyys. Karismaattisuus.

Kun on puhunut Grönborgin kollegoiden ja entisten pelaajien kanssa, samat kuvaukset toistuvat. Eikä niitä ole syytä epäillä. Olihan raamikkaan, partasuisen Grönborgin sisääntulossakin karismaa, kun hän astui Tapparan torstaiseen tiedotustilaisuuteen Nokia-areenassa ja lausui ensimmäisenä sananaan ”moro”.

Grönborg osaa siis esiintyä, luoda joukkueeseensa hyvän ilmapiirin ja motivoida pelaajiaan, mutta pelkästään sillä ei valmenneta Tapparaa mestaruuksiin, joita siltä jatkossakin odotetaan.

Jääkiekkovalmentajana Grönborgin Ruotsi ja Zürich Lions tunnettiin hurjasta paineistamisesta sekä yllättävän monipuolisesta kiekollisesta pelistä. Jälkimmäinen maininta on oleellinen. Suomessa pelataan Grönborgin kotimaata, Ruotsia, rikkaammin rytmitettyä kiekollista peliä, jonka taitaminen on sinivalkoisessa liigassa keskiössä.

Jos Grönborg pääsee sisään suomalaisen jääkiekon saloihin valmennusryhmänsä ja seurajohdon tuella, Tapparan riski saattaa kantaa hedelmää.

Se tarkoittaisi kultaista jatkoa 11 vuoden menestysjaksolle.