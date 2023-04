Ikoninen koripallovalmentaja John Wooden totesi kuuluisaan tapaansa aikanaan, että ”voittaminen vaatii taitoa, mutta jatkuva voittaminen vaatii luonnetta”. Tapparalla on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä taitoa että luonnetta.

Kymmenen vuotta, 815 runkosarja- tai pudotuspeliottelua ja 521 voittoa. Voittoprosentti 63,9. Neljä Suomen mestaruutta, yhdeksän SM-mitalia ja Euroopan mestaruus.

Torstaina päättyi yksi suomalaisen jääkiekon pääsarjahistorian päheimmistä luvuista, kun päävalmentaja Jussi Tapola valmensi toistaiseksi viimeisen ottelunsa kirvesrintojen käskijänä. Tarina päättyi onnellisimmalla mahdollisella tavalla Suomen mestaruuteen, kun Jonathan Davidsson laukoi Nokia-areenan euforiaan klassikkopelin päätteeksi. Päättyneeksi kaudeksi JYPiin siirtynyt Jukka Rautakorpi ja hänen mukanaan Tapparaan tullut Tapola valmensivat sinioransseja vuorotellen kaudet 2012–23, eikä Tappara jäänyt tuona aikana kertaakaan mitalipelien ulkopuolelle.

Areena-aikaan itsevarmana astuneen Tapparan organisaatioon jää roppakaupalla resursseja ja osaamista, jotka eivät poistu Tapolan ja Rautakorven mukana. Useita kultapelaajia jatkaa ensi kaudellakin kirvesjoukkueessa. Tapparan dynastia ei lopu Tapolan jatkaessa työnhakuaan ulkomaiden suuntaan, mutta uusi luku seuran historiassa kiistatta alkaa. Päävalmentaja on niin keskeinen hahmo miesten jääkiekkoliigajoukkueen toiminnassa, kuten on Tapparassakin ollut.

Tapola jättää Tapparan seuraajalleen ruotsalaiselle Rikard Grönborgille huipputikissä. Tappara on Euroopan paras seurajoukkue, jolla on viimeistä yksityiskohtaa myöten hiottu identiteetti, voittamisen kulttuuri ja seuraan kiinnittyneitä pelaajia. Historiallista triplaa – ensimmäisenä suomalaisseurana runkosarjan voitto, Mestarien liigan voitto ja Suomen mestaruus yhteen kauteen – kovempaa läksiäislahjaa ei voi antaa. Pöytä on katettu Ruotsin A-maajoukkueessa kovimmat kannuksensa luoneelle Grönborgille.

Grönborgin tehtävä on erittäin haasteellinen, vaikka Tapparan koneisto on öljytty viimeisen päälle niin kaukalossa kuin toimistolla. Voitettavaa on hyvin vähän – hävittävää riittää. Mittatikku Tapolan viimeisen kahden kauden Tapparaan on hävyttömän epäreilu. On vaikeaa nähdä, että Grönborg voisi tuoda oman ajattelu- ja pelitapansa kirvesrintoihin ilman, että joukkueen suoritustaso putoaa ainakin toviksi asteella tai useammalla.

Jos Tappara putoaa Euroopan parhaasta ”vain” Suomen parhaaksi tai Suomen kärkijoukkueeksi, moni ulkopuolinen seuraaja oppinee arvostamaan entistä enemmän Tapparan viimeisen kymmenen vuoden tekemistä. Tappara-fanit tuskin ovat voineet olla arvostamatta täysin sydämin sinioranssien voittokulkua ottelusta ja vuodesta toiseen.

Tapparalla on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä taitoa että luonnetta. Kokoonpano on vilissyt kovapäisiä, voitontahtoisia ja äärimmäisen laadukkaita pelaajia, joilta on vaadittu parantamista jokaisena päivänä ja kaiken uhraamista joukkueen sekä voittamisen alttareille. Vaatimustaso on ollut päävalmentajien, Tapolan ja Rautakorven, luoma ja pelaajien omaksuma. Sama koskee Tapparan pelitapaa, joka on kehittynyt vuosien saatossa vastaamaan modernin jääkiekon vaateita.

Ja ennen kaikkea Tappara ei ole ollut koskaan tyytyväinen, eikä se ole suostunut lipeämään voittamisen raiteilta.

Tapparan viimeisen kymmenen vuoden keskeiset käännekohdat on käyty useaan kertaan läpi Aamulehden sivuilla, mutta kerrataan seurahistorian 19. Kanada-maljan kunniaksi. Jukka Rautakorven paluu ja vaatimustason nosto uusiin sfääreihin kaudeksi 2012–13, kun alla oli kaksi pudotuspelitöntä kautta. Tapparan seurajohdon luottamuslause tulokaspäävalmentaja Tapolalle, jonka ensimmäinen syksy 2014 alkoi kivisesti. Kesällä 2021 tehty vaatimustason uudelleenpalautus Lukko-välierätappion ja kahden finaalittoman kevään jälkeen.

Luonnetta, sanoisi Wooden.

Jussi Tapola jännitti Tappara-penkin takana viimeisessä kirvespelissään toistaiseksi.

Tavoitteesta totta

Tapola, 48, kertoi viime helmikuussa Aamulehden haastattelussa, että hän ei voi kuvitella päättävänsä taivaltaan Tapparassa mihinkään muuhun kuin Euroopan ja Suomen mestaruuksiin. Torstain jälkeen suihkunraikkaan Tapolan ei tarvitse enää kuvitella.

Tapola voisi lopettaa jääkiekon parissa huomenna, eikä mikään veisi hänen paikkaansa yhtenä Tappara-historian tärkeimmistä hahmoista. Neljä Suomen mestaruutta on saavutus, johon on yltänyt vain kuusi päävalmentajaa: Hannu Jortikka (6 mestaruutta hei), Risto Lindroos (6), Jarl Ohlson (5), Rauno Korpi (4), Kari Jalonen (4) ja Tapola (4).

Olen aiemminkin kirjoittanut, että Tapparan historian merkittävimmät valmentajat ovat Ohlson, Kalevi Numminen, Korpi, Rautakorpi ja Tapola. Ohlson edusti 1950- ja 1960-lukuja, Numminen 1970-lukua, Korpi 1980-lukua, Rautakorpi 2000- ja 2010-lukuja sekä viimeisenä Tapola 2010- ja 2020-lukuja.

Tapparan pitkiin dynastiajaksoihin on aina kuulunut pitkäaikainen, vahva valmentaja. Tapola vertautuu heistä parhaiten Korpeen. He ottivat edeltäjänsä (Numminen–Korpi, Rautakorpi–Tapola) opissa oltuaan tehokkaaksi harjoitetun koneen käyttöönsä ja löivät siihen kultaisia lisäkierroksia. Myös sama Suomen mestaruuksien määrä yhdistää Korpea ja Tapolaa.

Tapolan menestyksen taustalla on hänen päättymätön himonsa voittaa ja kehittyä, hänen edistyksellinen taktinen osaamisensa sekä hänen pelisilmänsä valita oikeat pelaajat ja saada heistä paras irti. Vaativa Tapola ei ollut pelaajilleen helpoin valmentaja, mutta hän oli takuu menestyksestä ja kehittymisestä.

Mitä muuta päävalmentajalta voi toivoa?

Ulkomaan pelikentät ovat arvoituksellisia, eikä Tapolaa suojele siellä Tappara-vuosien menestys. Jos Tapola saa jalkautettua osaamisensa muualla sinioranssien vuosien tapaan, hänen kykynsä riittävät menestymiseen missä vain.

Tapparan pelaaja- ja valmentajasuuruus Kalevi Numminen pudotti avauskiekon torstain viidennessä finaaliottelussa. Poika, puolustajalegenda Teppo Numminen saattoi isänsä keskiympyrään Nokia-areenan hurratessa seisaaltaan.

Juhlan aika

Tapparan tulevaisuus Grönborgin alaisuudessa on yksi Suomi-kiekon mielenkiintoisimpia aiheita. Kirvesjoukkue uusiutunee kesällä melko paljon, mutta uskottavat hallipuheet kertovat Tapparan muodostavan jälleen vahvaa miehistöä. Grönborg ei joudu moottoritielle polkupyörällä.

Tulevaisuutta ehditään kuitenkin miettiä laajemmin myöhemmin. On joukkueen, seuraväen ja kannattajien aika juhlia tuoretta Suomen mestaruutta, mutta myös kymmenen vuoden unohtumatonta, kultaista lukua.

Kirjoittaja on Aamulehden urheilutoimituksen uutispäällikkö.