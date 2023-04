Jori Lehterä jäi Lahteen Tapparan finaalivoiton jälkeen erikoisesta syystä – ”Odottelen täällä varmaan pari tuntia”

Jori Lehterä ei tykkää olla kohteena finaalisarjassa.

Lahti

Tappara haki ison vierasvoiton tiistai-iltana Lahdesta, kun se kaatoi Pelicansin 3–1 miesten jääkiekkoliigan neljännessä finaaliottelussa.

Hallitsevalla mestarilla on nyt kolme ottelupalloa käsissään. Mestaruus on ensimmäisen kerran katkolla Tapparalle torstaina Nokia-areenassa.

Tapparan voittomaalin alustanut Jori Lehterä ei ehtinyt fiilistellä isoa voittoa pahemmin, sillä konkarihyökkääjälle napsahti nakki heti ottelun jälkeen.

”Menen nyt tästä dopingtestiin. En ole päässyt hirveästi iloitsemaan tässä mistään voitosta. Odottelen täällä varmaan pari tuntia, kun jätkät lähtevät tuonne. Ei siinä mitään, koetetaan pysyä kylmänä ja puskea kaikki siihen torstaille”, Lehterä ilmoitti ottelun jälkeen.

Itse ottelussa Lehterällä ja Tapparalla ei ollut tässä suhteessa ongelmia. Kirvesrinnat ottivat kolmannen kiinnityksen tasapainoisen esityksen jälkeen.

”Ehjä voitto. Olemme pelanneet ehjää vieraskiekkoa fiksusti ilman minkäänlaista show’ta. Jaksamme tehdä perusasioita ja jumputtaa sitä se 60 minuuttia.”

Lehterä myönsi, että lauantain kolmospelistä Tapparalla oli ryhtiliikkeen paikka.

”Kaikkien piti parantaa. Piti taas pelata kimpassa. Sillä tavalla ne voitot otetaan tässä vaiheessa kevättä.”

Tapparan isot nimet nousivat vahvasti esille kriittisillä hetkillä.

Lehterä löysi toisen erän ylivoiman aikana tutkaparinsa Veli-Matti Savinaisen tutulta paikalta, maalin kulmalta, eikä nelinkertainen Suomen mestari erehtynyt.

”Hän on löytynyt vähän liiankin hyvin. On siellä mailatkin välillä paukkunut, mutta hyvin hän on siellä omassa toimistossaan ollut”, Lehterä myhäili voittomaalista.

Tapparan tähtikaksikosta Savinainen on ollut toistaiseksi näkyvämmin esillä finaalisarjassa. Savinaisen saldo neljästä viime ottelusta on muhkea 3+2. Lehterä on kerännyt neljässä finaalipelissä tehot 0+2.

Kaksikko löytyy pudotuspelien pistepörssin kärkisijoilta. Lehterä johtaa pörssiä tehoilla 5+11 ja Savinainen on toisena tehoilla 6+7.

Finaaleissa Pelicans on pystynyt pitämään Lehterän hyvin aisoissa. Tapparan kultakypärä myönsi, että kohteena oleminen ärsyttää.

”En tykkää kultakypärähommasta yhtään. Mun mielestä ei pitäisi olla mitään kultakypäriä”, Lehterä yllätti.

Mikä siinä hiertää?

”Ei se hierrä, mutta se päässä tulee enemmän taklauksia ja saa enemmän huomiota. Kultakypärä päässä on enemmän kohteena. Olisi kivempi, jos pelaajat eivät vartioisi niin paljon.”

Pudotuspeleissä kultaista kypärää kantaa pelaaja, joka oli runkosarjassa joukkueensa paras pistemies.

Nuorempi Lehterä ei olisi tällaisia lausuntoja antanut.

”Se oli kivempaa silloin, kun oli nuorempi ja kaipasi huomiota. Tykkään nykyisin ottaa vähän rauhallisemmin”, Lehterä virnisti.