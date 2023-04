Tämä erikoismies on Tapparan tähdistä kaikista kirkkain – antakaa hänelle jo Jari Kurri -palkinto

Neljä Suomen mestaruutta ja maailmanmestaruuden urallaan pokannut Veli-Matti Savinainen, 37, on kotimaan kentille ylivertainen kevään pelien erikoismies. Voittaja isolla veellä.

Veli-Matti Savinainen on Tapparan kevään ykkösratkaisija. Hän tuuletti tiistaina Pelicansia vastaan pudotuspelien 6. maaliaan.

Aamulehti, Lahti

Jos pudotuspelien parhaan pelaajan Jari Kurri -palkinto täytyisi jakaa tiistain neljännen kiekkofinaalin jälkeen – ja miksei täytyisi – niin palkinnolle olisi vain yksi oikea suunta: Veli-Matti Savinaisen vahvat käsivarret.

Neljä Suomen mestaruutta ja maailmanmestaruuden urallaan pokannut Savinainen, 37, on kotimaan kentille ylivertainen kevään pelien erikoismies. Voittaja isolla veellä. Kun kevätaurinko alkaa paistaa, ikitaistelija vääntää ruuvinsa entistä tiukemmalle. Pudotuspeleissä Savinainen aloittaa ensimmäisen kärhämän yleensä jo ensimmäisen peliminuutin aikana ja näyttää, että Tappara on tänään tosissaan. KooKoo-puolivälierissä Savinaisella kesti 9 sekuntia ehtiä tukkanuottasille kouvolalaisten puolustajan Miska Kukkosen kanssa. Nopeaa toimintaa.

Savinaisen suurimmat vahvuudet ovat niillä kentän osa-alueilla, joissa tiukkoja pudotuspelejä ratkotaan – kulmakamppailuissa ja maalin edessä. Kirvesrinnoissa kolmea kultaa juhlinut Savinainen on tehnyt kuluvissa pudotuspeleissä kuusi maalia, joista viisi on tullut aivan maalin läheltä. Ja kolme on ollut voitto-osumia.

Eikä Savinainen ole pelkkä yhden tempun poni – hän on Tapparan ykköslaituri.

Viime keväänä Savinainen paukutti yhdessä TPS:n Mikael Pyyhtiän ja joukkuekaveri Joona Luodon kanssa pudotuspelien suurimman maaliluvun (8), mutta Jari Kurri -palkinto ojennettiin kirvesrintojen väkevän nelosketjun laidassa säihkyneelle Luodolle.

Kaikki kunnia Savinaisen rikoskumppani Jori Lehterälle, ilmiömäisesti keväällä torjuneelle Christian Heljangolle, tiistaina peräti kahdeksannen pudotuspelimaalinsa tehneelle Waltteri Merelälle ja kumppaneille, mutta neljän finaaliottelun jälkeen Tappara on kiinni mestaruudessa ja Savinainen kevään parhaan pelaajan palkinnossa.

Savinainen on jälleen parantanut peliään panosten kovetessa. Finaalisarjan saldo on vastaansanomaton: neljä ottelua, pisteet 3+2=5 ja ei yhtään ottelua pisteittä.

Enää Jari Kurria ei voida viedä Savinaisen hyppysistä.