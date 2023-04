Marek Langhamer jättää odotetusti Ilveksen, uusi seura julkisti sopimuksen

Ilveksen maalia kaksi kautta vartioinut Marek Langhamer siirtyy Ruotsiin.

Aamulehti

Viimeiset kaksi kautta Ilveksessä miesten jääkiekkoliigassa pelannut Marek Langhamer jättää tamperelaisseuran. Tšekkivahti siirtyy aiempien huhujen mukaisesti Ruotsin pääsarjaan SHL:ään ja IK Oskarshamniin.

Ilveksessä Langhamer saavutti kahdesti SM-pronssia. Lisäksi hän on vahva ehdokas tämän kauden Urpo Ylönen -palkinnon voittajaksi liigan parhaana maalivahtina.

Oskarshamn julkisti Langhamerin, 28, kaksivuotisen sopimuksen tiistaina.

”Hän on laatumaalivahti, ei epäilystäkään. Hänellä on urheilullinen tyyli, ja hän haluaa torjua kiekkoja eikä pelkästään antaa niiden osua itseensä. Marek on ollut toivelistallamme marraskuusta lähtien”, Oskarshamnin maalivahtivalmentaja Mikael Sandberg kertoo seuran tiedotteessa.

Oskarshamnille päättynyt kausi oli sen seurahistorian paras. Se sijoittui runkosarjassa seitsemänneksi ja hävisi niin kutsutuissa ”säälipleijareissa” Luulajalle.

Ilveksen viime kauden maalivahdeista Jakub Málekilla on voimassa sopimus ensi kaudesta. Málekin, 21, sopimuksessa on lisäksi yksi optiovuosi.