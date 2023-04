”Päivänselvä maalivahdin häirintä”, totesi Tommi Niemelä kohumaalista – Kultakypärän raivostumisen taustalla oli ”vähän muutakin kuin se maali”

Tappara ratkaisi avausfinaalin toisen erän lopussa. Jussi Tapolan ottaman aikalisän jälkeen pelin suunta kääntyi täysin.

Jalkapallovalmentaja José Mourinhon otteluiden jälkeisten haastattelujen toteamukset ovat lähes legendaarisia. I prefer not to speak ja I have nothing to say ovat jääneet elämään, kun Mourinho on pyrkinyt välttelemään jälkiseuraamuksiaan muutoin usein hyvin suorasukaisista lausunnoistaan.