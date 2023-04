Antti Pennanen ei hullaantunut pronssista – ”Parempi olla hiljaa”

Päävalmentajan mukaan Ilveksen on opittava elämään paineiden kanssa ja voittamaan.

Nokia-areenan uumenissa on hurja meteli, kun kymmenet lapset ja nuoret kurottavat katsomosta käsillään kohti pelaajakäytävää. Jokainen haluaa mailan muistoksi tuoreilta pronssimitalisteilta.

Ilveksen kausi sai kuin saikin juhlallisen lopun, vaikka tie ei finaaleihin ja mestaruuteen asti vienytkään. IFK kaatui pronssipelissä 3–2.

Pelaajat kävelevät ohi hyväntuulisina. Päävalmentaja Antti Pennanen on ennättänyt vaihtaa siviilit ylleen ja napata eväsrasian kouraansa, kun hän astelee kertaamaan päättynyttä kautta.

”Kivempi tämä peli on voittaa kuin hävitä. Jos on runkosarjassa toinen ja tappelee loppuun asti voitosta ja on mitaleilla, niin ei se huono suoritus ole. Mutta vähän on kaksijakoiset fiilikset. Kausi oli hankala ja silti olimme runkosarjassa toinen ja mitaleilla, niin jotain hyvää on pakko olla. Samaan aikaan olen pettynyt, ettemme ole finaaleissa”, Pennanen sanoo.

Hän puhuu harkiten. Ilme kertoo, että pronssi ei todellakaan saanut juhlahumua kattoon. Pennasen mukaan analyysin aika on vielä myöhemmin.

”Vielä koittaa se aika, kun Ilves voittaa mestaruuden. Milloin se tulee, sitä ei kukaan pysty sanomaan. Jalat maahan ja töitä vaan, niin kyllä se sieltä tulee.”

Ilveksen unelmat murenivat välierissä Pelicansia vastaan.

”Jos alkaa jotain sanoa, tulkitaan se helposti selittelyksi. Parempi olla hiljaa”, Pennanen kertoo joukkueen pudotuspelitaipaleesta. ”Selvää on, että välierissäkin annoimme itsellemme mahdollisuuden, mutta tiettyjä vaiheita emme pelanneet riittävän hyvin. Tässä on ollut niin monenlaista, että kaikki ei selity sillä, tekeekö joku maalin vai ei.

Pennanen tuli Ilveksen päävalmentajaksi kesken kauden lokakuussa, kun Ilves palkkasi hänet Jouko Myrrän tilalle.

”Kiitos pelaajille ja kaikille joukkueen sisällä oleville ihmisille ja Ilves-johdolle kaikesta tuesta. Joukkueessa on ollut koko ajan erinomainen ilmapiiri vaikeillakin hetkillä. Se on arvostettavaa ja kunnioitettavaa”, Pennanen toteaa.

Seuraavan kauden pitäisi olla helpompi, kun Pennanen on saanut olla mukana alusta asti. Hän kertoo, että joukkueen rakentaminen etenee taustalla ja että ryhmään tulee paljon muutoksia. Osa vaihtaa sarjaa, osa lopettaa.

”Isoa reivausta ei tarvitse. Enemmän kyse on henkisestä puolesta ja siitä, miten odotusten ja paineiden kanssa ollaan, voittamaan oppimisesta. Voittaminen on niin pirun monesta pienestä asiasta kiinni. Siinä emme onnistuneet niin hyvin kuin olisimme halunneet. Olen saanut voittaa, ja tiedän, että se on pirun vaikeaa.”