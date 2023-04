Tapparan ja Pelicansin keskiviikkona alkavat finaalit tuovat mieleen muistoja kuuden vuoden takaa. Lahtelaisten yllätysmahdollisuudet ovat ohkaiset.

Miesten jääkiekkoliigan keskiviikkona alkavat finaalit vievät muistoissa kuuden vuoden taakse. Vastakkain olivat tuolloin hallitseva mestari ja upean kauden pelannut ylivoimainen suosikki sekä rohkeaan kiekkokontrolliin, tiiviiseen yhteispeliin ja vikkelään luisteluun luottanut haastaja. Klassinen Daavid vastaan Goljat -asetelma.

Kevään 2017 kiekkofinaaleissa kohtasivat Tappara ja KalPa. Viimeisen päälle kiekkokontrollijääkiekkoa peluuttaneen altavastaajan päävalmentaja oli Pekka Virta, kuutta vuotta myöhemmin hän on Tommi Niemelä. Virta tunnetaan rautaisesta otteestaan, kun Niemelä on koko kansan hymyilevä ”Hönö”. Luonteissa on siis eroa, mutta kummankin kädenjälki näyttäytyy jäällä samanlaisena ja yhtä laadukkaana.

Virran KalPa šokeerasi Tapparaa voittamalla kaksi ensimmäistä vääntöä, minkä jälkeen kirvesrinnat painoivat kaasun pohjaan ja porhalsivat Suomen mestaruuteen. Tasoero osoittautui sitkeän taistelun jälkeen kuopiolaisten kannalta liian suureksi.

Niemelän Pelicans voi olla alkavissa finaaleissa tyytyväinen, jos se yltää kuuden vuoden takaiseen KalPan suoritustasoon. Suomen mestaruuden jääminen Lahteen sen sijaan olisi kenties miesten jääkiekkoliigan historian suurin yllätys. Tappara ei ole näet antanut viime ja tällä kaudella yhdellekään vastustajalleen pudotuspelisarjassa yhtä voittoa enempää.

Tiivistäen: Tapparan tiukin pudotuspelisarja kevään 2021 jälkeen on päättynyt sen 4–1-voittoon. Ihan kelvollista.

Jussi Tapola jättää Tapparan alkavan finaalisarjan jälkeen.

Pelicansin maalivahti Patrik Bartošak on pelannut pudotuspeleissä kuin hurmoksessa.

Pelipäivät Finaalit 2023 Ke 19.4. klo 18.30 Tappara–Pelicans. Pe 21.4. klo 18.30 Pelicans–Tappara. La 22.4. klo 17 Tappara–Pelicans. Ti 25.4. klo 18.30 Pelicans–Tappara. Tarvittaessa: To 27.4. klo 18.30 Tappara–Pelicans. La 29.4. klo 17 Pelicans–Tappara. Ti 2.5. klo 18.30 Tappara–Pelicans. Neljällä voitolla mestariksi.

Rohkea Pelicans

Pelicansin yllätysvalmius perustuu sekä sen peliin että mielentilaan. Pelicans pelaa täydellisessä hurmoksessa, jossa on pelkkää voitettavaa ja rentoja sekä positiivisia ajatuksia. Henkistä tilaa tukee pelitapa, jota Pelicans suorittaa ihailtavalla rohkeudella.

Pelicans turvaa pelinsä tarkkaan syöttämiseen, eikä Lahden ylpeys halua luopua pelivälineestä helpolla. Edes Ilveksen paine ei välierissä saanut Pelicansia murtumaan vaan pussinokat naputtelivat kiekon paineen alta pois ja kohti hyökkäyspäätä syöttö kerrallaan.

Kun moista pelitapaa suorittaa noin hyvin noin nuorella ja paperilla vaatimattomalla ryhmällä, ei voi kuin kumartaa Niemelän ja pelaajiston suuntaan.

Tappara joutuu päävalmentaja Jussi Tapolan johdolla päättämään, lähteekö se karvaamaan kiekkoa voimalla pois Pelicans-pelaajien mailanlavoista. Kirvesrinnat ei ole enää se takavuosien tylsäksi leimattu keskialueen trap-kone – sinioransseilta sujuu myös vastustajan tukahduttava prässääminen.

Todennäköisesti monipuolinen Tappara sekä karvaa että vetäytyy tilanteen mukaan, mikä pitää Pelicansin varpaillaan. Ellei Pelicans pysy kiekossa, se on vaikeuksissa. Vielä Ilvestä vastaan lahtelaisten puolustus riitti, mutta totuuden nimissä onnistuminen oli paljon kiinni Ilveksen nallipyssymäisestä viimeistelystä ja tšekkimaalivahti Patrik Bartošakin ilmiömäisistä pelastuksista. Maalipaikkoja Ilves loi finaalipaikkaan riittävän määrän.

Kun Ilves vielä osoittautui joukkueista henkisesti heikommaksi ja turhautui, Pelicans sai tuhottua tamperelaisten pitkään odottaman unelmafinaalin.

Tapparaa vastaan Pelicansin tehtävä vaikeutuu merkittävästi. Pikkuveljen sijaan vastapuolelle asettuu viitisen vuotta vanhempi isoveli, joka on karaistuneempi ja tuntee tiukkojen paikkojen metkut täydellisesti. Otetaan kaksi esimerkkiä välieräsarjasta, jotka eivät enää finaalisarjassa toistu ja joita ilman Pelicans ei välttämättä pelaisi finaaleissa.

Viidennen välieräottelun ensimmäinen erä. Ilves loi toistakymmentä maalipaikkaa Nokia-areenan pauhussa, mutta tulostaulu näytti maalitonta 0–0:a ja Pelicans pääsi karkaamaan toisessa erässä 2–0-voittoon Iikka Kangasniemen maaleilla. Kotimaan kiekkoliigassa ei pelaa yhtään maalivahtia, joka kestäisi Tapparaa vastaan vastaavan myllytyksen. Tulostaululla olisi kirvesrintoja vastaan ollut luvut luokkaa 3–0 ja peli puoliksi paketissa – oli Bartošak millainen supersankari tahansa.

Toinen esimerkki löytyy kuudennen kohtaamisen, ratkaisuvälierän, avauserästä, jossa Ilves hajotti lattian jalkojensa alta kolmella hölmöllä jäähyllä vieraskaukalossa. Henkinen kovuus ja kurinalaisuus puuttui tupsukorvilta täysin. Tappara ei sorru vastaaviin tyhmyyksiin kauden ollessa vaijerilla.

Pelicansin iskunpaikat ovat finaaleissa vähissä, mutta joukkue on niin ennakkoluuloton ja yhtenäinen, ettei sellaista ryhmää voi koskaan laskea täysin pois kuvioista.

Kohupuolustaja Ben Blood pelasi Tappara-nutussa kausina 2018–21.

HIFK:n Otto Salinia taklannut Waltteri Merelä pelaa vanhaa seuraansa vastaan.

Tappara-tarinan huipennus

Finaaleissa riittää kiinnostavia taistelupareja mielin määrin. Huippuveskarit Christian Heljanko ja Bartošak ovat oma lukunsa. Tapparan Veli-Matti Savinainen–Jori Lehterä–Kristian Tanus ottaa kärkiketjujen taistossa mittaa Pelicansin triosta Lars Bryggman–Lukáš Jašek–Tyler Kelleher. Kelleher sekä puolustajat Ben Blood, Toni Utunen ja Saku Salminen uhkuvat näyttöhaluja entisinä kirvesrintoina, samoin Tapparaan Lahdesta palannut Waltteri Merelä. Kohtaavatpa finaaleissa veljeksetkin, Pelicansin Joni ja Tapparan Juuso Ikonen.

Välierissä kohauttanut ja loistanut Blood otti jo runkosarjassa tulisesti yhteen Savinaisen ja Lehterän kanssa, eikä kokeneen yhdysvaltalaisen rooli muutu finaaleissa. Tapparan tähtien ihon alle täytyisi päästä.

Vaikeutena on vain se, että Tapparalla on tähtiä kolmeen kentälliseen.

Tapparan kausi on ollut pudotuspelejä myöten niin vakuuttava kuin olla voi. Runkosarjan ja Mestarien liigan voitot odottavat enää viimeistä kruunua, joka toisi Tapparalle historiallisen triplan. Pelicans haastaa Tapparaa sekä pelillisesti että henkisesti, mutta kaikki merkit viittaavat Tapparan mestaruusjuhliin. Omissa kirjoissani Tappara nostaa Kanada-maljaa voitoin 4–1.

Samalla päättyisi onnellisesti useampikin kirvestarina. Niistä merkittävimpänä ulkomaille mielivän päävalmentajan Jussi Tapolan Tappara-aika, joka olisi tuonut valmentajasuuruuden neljännen Suomen mestaruuden kirvesrintojen päävalmentajana.

Mikä tapa lähteä se olisikaan ja jättää jälki Tappara-historiaan.

Kirjoittaja on Aamulehden urheilutoimituksen uutispäällikkö.