Pelicansin kohupuolustajalta rajuja syytöksiä Ilveksen suuntaan – sai tappouhkauksia ja vaimo joutui häiriköinnin kohteeksi

Ben Blood on noussut otsikoihin SM-liigan pudotuspeleissä. Sillä on ollut myös kova hinta kaukalon ulkopuolella.

Virne on leveä. Vastustajan näkökulmasta ärsyttävän leveä. Vitivalkoiset hammassuojat paistavat, kun Ben Blood huutelee ja elehtii Ilveksen pelaajien suuntaan.

”Kolme” ja ”nolla” Blood näyttää käsimerkein Ilveksen tähtipelaajan Henrik Haapalan suuntaan samalla kun joukkueet vetäytyvät toiselle erätauolle.

Pieni ohikiitävä hetki Pelicansin ja Ilveksen välieräsarjan kuudennesta ottelusta kuvasti hyvin, miksi Pelicans hankki Bloodin takaisin Lahteen.

Ilmassa oli paljon kysymysmerkkejä, kun Pelicans ilmoitti viime marraskuussa tehneensä loppukauden mittaisen sopimuksen amerikkalaispuolustajan kanssa.

Moni hieraisi silmiään ja ihmetteli, miksi. Osa saattoi hieman naureskellakin.

Kysymyksiin on saatu vastauksia tänä keväänä, kun Pelicans eteni 11 vuoden tauon jälkeen SM-liigan finaaleihin.

Blood, 34, on noussut Pelicansin takalinjojen pelotteeksi, jolle ei enää naureskella.

Blood on pelaaja, joka saa omat kasvamaan henkisesti muutaman sentin lisää ja vastaavasti vastustajat pysymään varpaillaan.

”Uskomme itseemme ja siihen, mitä olemme. Olemme loistava joukkue. Meillä on hyviä pelaajia, paljon eri persoonia ja erinomainen kemia. Kaikki tulevat toimeen. Meillä on hauskaa yhdessä”, Blood kiteyttää Pelicansin menestysreseptin.

Paluu Pelicansiin tarkoitti Bloodille yhden ympyrän sulkeutumista, sillä hänen liigauransa alkoi lahtelaisseurassa kahdeksan vuotta sitten.

Uskon mieheksi tunnustautuva amerikkalainen kiittelee korkeampia voimia, että hän on päässyt takaisin Lahteen.

”Jumalalla oli kätensä pelissä. Ei ole epäilystä, etteikö Hän auttanut minua pääsemään tänne. Olen kiitollinen”, Blood julistaa.

Vuosina 2015–17 Blood oli Petri Matikaisen ja Pasi Nurmisen luotsaaman Pelicansin pelätty lyömäase – kirjaimellisesti. Järkälemäinen puolustaja pani haisemaan heti avauskaudellaan kuluttamalla jäähypenkkiä 160 minuutin edestä.

Kolmen ensimmäisen liigakauden aikana, joista jälkimmäisin kului Ässissä, Blood keräsi 144 runkosarjaottelussa yhteensä 517 jäähyminuuttia

Näistä vuosista jäi myös elämään liikanimi ”Veri-Pena”.

”Lempinimi ei haittaa minua. Jos suomalaiset rakastavat sitä, olen tyytyväinen”, Blood hymähtää.

Tunnistatko tuota takavuosien pelaajaa enää itsessäsi?

”Kyllä ja ei. On asioita, jotka olen pitänyt pelissäni. Olen kasvanut ja kehittynyt paljon pelaajana, ja se näkyy jäällä. Olen kasvanut myös ihmisenä ja uskoni on vahvistunut, kun minusta tuli isä. Olen ylpeä kristitty, uskon mies.”

Pelicansin Ben Blood keräsi 39 minuutin jäähysuman ja nauroi matkalla suihkuun helmikuussa 2017 Tampereella.

Kun Blood palasi SM-liigaan kesken kauden 2018–19, moni hämmästyi. Mikäs mies Ison-Britannian kiekkosarjasta tänne oikein tupsahti?

Tapparan riveissä Blood jätti nujakoinnit ja älyttömyydet pois. Fokus oli jääkiekon pelaamisessa. Heti avauskaudellaan kirvesrintojen paidassa Blood keräsi 37 ottelussa kunnioitettavat tehot 4+14. Jäähyminuutteja kertyi seesteiset 42.

Tapparassa vuosina 2018–2021 Blood näytti, että hän osaa muutakin kuin satuttaa ja provosoida. Iso mies muokkasi pelaamistaan uudessa ympäristössä.

”He eivät hankkineet minua tappelemaan tai olemaan äänekäs rämäpää. He tiesivät, että osaan pelata jääkiekkoa. Olen pysynyt isona ja ilkeänä, mutta pelini kehittyi noiden vuosien aikana paljon, kun sain pelata hyvien pelaajien kanssa. Se oli hauskaa aikaa”, Blood sanoo.

Tapparasta matka jatkui Keski-Eurooppaan ICEHL:ään, jossa järkälepuolustaja viihtyi yhden kauden.

Ennen siirtoa Pelicansiin Blood ei pelannut missään tällä kaudella. Liikkuvaan junaan hyppääminen ei aina ole helppoa, mutta Blood koki sopeutumisen saumattomaksi.

”Täällä on hyvä ja turvallinen kulttuuri. Pelaajiin on paljon luottamusta ja jokainen voi olla täysin oma itsensä. Kenenkään ei tarvitse feikata. Tommi Niemelä sanoi heti alkuun, että ”ole vain oma itsesi ja tee vaikutus””, Blood muistaa.

”Sen jälkeen olen pelannut vain omaa peliäni ja ollut oma itseni päivästä yksi alkaen. Tiedän roolini: hyvää puolustuspeliä ja pidän kiekon pois meidän maalistamme.”

Runkosarjan 32 ottelussa Blood pelasi keskimäärin 16 minuuttia illassa ja keräsi viisi syöttöpistettä.

Kevätkaudella Pelicansin puolustuksessa on luutinut entistä jämäkämpi ja varmaotteisempi pelaaja, joka on noussut joukkueensa tärkeimpien puolustajien joukkoon.

Välierissä Ilvestä vastaan Blood otti myös isompaa roolia hyökkäyssuuntaan, kun hän nousi kolmospelin sankariksi kahdella maalillaan. Blood johtaa pudotuspelien puolustajien maalipörssiä kolmella osumallaan.

”Maalinteko ei kuulu tehtäviini, mutta minulla on hyvät joukkuekaverit auttamassa. Maalit olivat helppoja tehdä”, Blood väistää pörssikunkun tittelin.

Ben Blood leipäpaikallaan kulmaväännössä.

Bloodin mukaan onnistuminen juuri Ilvestä vastaan maistui erityisen hyvältä.

”Se tuntui hyvältä, sillä Ilves-sarjassa oli paljon mistä en tykännyt. Ensinnäkin oli se Suomen tapaus, mistä lensin suihkuun. Sen jälkeen ihmiset ja fanit syyttivät minua. En tykännyt siitä. Ilveksen pelaajat huutelivat kaikenlaista, ja siitä tuli henkilökohtaista”, jyrähtää Blood.

Jäljet johtavat sarjan kakkospeliin, missä tapahtui ikävä episodi. Ilveksen kapteeni Eemeli Suomi loukkaantui ajauduttuaan vaarallisesti päin laitaa Blood selässään. Blood sai suihkukomennuksen, mutta selvisi tilanteesta ilman pelikieltoa.

Jäällä tapahtuvan huutelun Blood vielä ymmärsi, mutta kaukalon ulkopuolella tilanne riistäytyi käsistä.

”Kun lensin ulos, katsomossa Ilveksen fanit alkoivat häiriköidä raskaana olevaa vaimoani. Hailey istui katsomossa yksivuotiaamme kanssa, kun joku fani karjui hänelle päin naamaa hävyttömyyksiä. Olin siitä todella poissa tolaltani. Onneksi jotkut Pelicansin fanit menivät väliin ja tilanne rauhoittui”, Blood paljastaa nyt.

Blood ilmoitti hänen vaimoonsa kohdistuneesta häirinnästä Pelicansin seurajohdolle, joka vei viestiä eteenpäin Ilvekselle ja SM-liigalle.

”Heille ilmoitettiin ja he tiesivät siitä, mutta Ilves ja SM-liiga eivät tehneet mitään. En tiedä miksi. Sen jälkeen välieräsarjasta tuli minulle henkilökohtaista”, Blood sanoo.

SM-liigan mukaan tapausta käsiteltiin liigan johtoportaassa.

”Liiga on käsitellyt kyseisen asian turvamääräysten mukaisesti sekä erikseen vielä reagoinut Pelicansin erilliseen pyyntöön aiheeseen liittyen. Mitään häirintää tai kiusantekoa liiga ei ottelutapahtumissaan tietenkään hyväksy”, kommentoi SM-liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäki.

Blood ja hänen perheensä joutuivat myös nettihäiriköinnin kohteeksi.

”Sain tappouhkauksia ja kaikenlaista törkyä Instagramissa ja Twitterissä. Tappouhkauksista en ilmoittanut eteenpäin, vaan hoidin sen omalla tavallani”, Blood kertoo.

Kaukalon ulkopuolisista häiriköinnistä huolimatta Blood on pystynyt keskittymään ammattinsa harjoittamiseen. Välierissä Ilvestä vastaan Blood näytti parastaan, kun hän pelasi isolla vastuulla luotettavasti ja kovaotteisesti.

Blood osaa yhä liikkua myös harmaalla alueella. Ilvestä vastaan Blood nousi myös otsikoihin kolmospelin lopulla, kun hän rysähti polvet edellä Suomen selkään. Jopa Blood itse myönsi, että teko oli ”vähän likainen”. Blood selvisi tilanteesta ilman pelikieltoa.

Blood ja toinen jykevärakenteinen peruspuolustaja Anton Mylläri ovat muodostaneet toimivan pakkiparin, jonka tehtävänä on pimentää vastustajan tähtihyökkääjiä.

Finaaleissa haaste kovenee.

”Tapparalla on laaja ja laadukas joukkue, josta ei voi ottaa kohteeksi vain tiettyjä pelaajia. Meidän on oltava valmiina pelaamaan kaikkia neljää kenttää vastaan. Meidän on oltava hereillä joka vaihdossa”, Blood korostaa.

Finaalisarjassa Blood kohtaa entisen seuransa ja paljon tuttuja kavereita. Keväällä 2021 Tappara ja Blood purkivat sopimuksen ”hyvässä yhteisymmärryksessä”.

Finaalikohtaamisessa on tätä kautta erityinen lataus.

”Minulla on hyviä muistoja Tapparasta, vaikka aikani siellä ei päättynyt kuten halusin. Siellä oli hieno pelata. Onneksi Tapparan fanit osoittavat enemmän kunnioitusta kuin Ilveksen. Se on ihan kivaa, ettei tarvitse huolehtia siitä puolesta”, Blood sanoo.

”Tappara on meille iso haaste, mutta siksi tätä peliä pelataan. Luvassa on hieno huipennus kaudelle.”