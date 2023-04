Tappara on vakaasti matkalla toiseen peräkkäiseen Suomen mestaruuteensa. Pelicansin kikkapussin metkut eivät lopulta purreet kirvesrintoihin riittävän terävästi.

Aamulehti, Lahti

Pelicans oli kaivanut toiseen miesten jääkiekkoliigan finaaliin ja kotiyleisönsä eteen kaikki altavastaajan kikat käyttöönsä. Mustaturkoosi kotijoukkue lähti, kuten sen haastajana kuuluikin, testaamaan Tapparan hermokontrollia ja tuomariston pillikontrollia. Jos inflaatio on nostanut viime kuukausina hintoja ympäri maailmaa, Pelicans-pelaajan maahan lakoamisen hinta oli perjantaina alhainen.

Tuomaristo sai Pelicans-testistä kiitettävän, vaikka esimerkiksi lahtelaisten kultakypärän Lukáš Jašekin ovela Marcus Davidssonin mailasta kiinnipito ja omien jalkojen väliin pujottaminen meni ensimmäisessä erässä läpi ja tuotti Tappara-jäähyn.

Lahtelaisen kärsivällisyyskokeen reputti pahimmin kirvespuolustaja Ben Thomas, joka niittasi ensimmäisen erän lopussa puolustajapari Casimir Jürgensiä harmaalla alueella töötännyttä Ben Bloodia ulosajon arvoisesti. Thomasin reaktio oli ymmärrettävä, mutta kiekottoman Bloodin niittaaminen tiesi varmaa jäähyä ja oman joukkueen jättämistä pulaan. Se oli juuri se, mitä isoksi mieheksi kovin herkästi kellahtava Blood ja Pelicans halusivat.

Thomas on sortunut kevään aikana harmillisiin virheisiin, eikä perjantain vieraskamppailukaan mennyt putkeen. Kokeneen kanadalaisen on pystyttävä varmempaan suorittamiseen finaalien huipentuessa.

Tappara on pelannut viimeisen 10 vuotta suosikin asemassa ja voittanut neljä pokaalia. Kirvesrinnat tietävät, että vastustajan on käytettävä kaikkia keinoja sen kukistamiseen. Tapparan tehtävänä on pitää pääkoppansa kylmänä. Kirvesrinnat ei tässä onnistunut toisen finaalin ensimmäisellä puoliskolla, mutta paransi rutkasti pelin edetessä.

Huippupelin torjunut maalivahti Christian Heljanko ja sitkeä Tappara-alivoima takasivat, että tuittuilut eivät maksaneet Lahden huutomyrskyssä voittoa. Harva kikkapussin jippo lopulta tepsii Tapparaa vastaan, eikä perjantai tuonut tähän poikkeusta.

Kirvesrinnat on vakaasti matkalla toiseen peräkkäiseen Suomen mestaruuteensa. Pelicans on sillassa, 0–2-tappioasema tätä Tapparaa vastaan kuulostaa yhtä houkuttelevalta kuin tikkujen tökkiminen omiin silmiin.

Onneksi mestaruusjuhlien aika ja paikkakin on jo varattuna. Niille on pian käyttöä.