Pelicansin Tommi Niemelältä terävä kuitti Tapparalle – ”Lähinnä mua on naurattanut”

Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä kiitteli joukkueensa henkistä kanttia välieräsarjassa Ilvestä vastaan.

”Lahti huutaa, Lahti huutaa! Pelicans menee finaaleihin!”

Pelicansin kannattajat venyttivät äänijänteitään ja ottivat kaiken ilon irti kuudennen ja ratkaisevan välieräottelun jälkeen Lahden jäähallissa. Huutomyrskyn keskellä Pelicansin pelaajat kiittivät jäällä vuolaasti omiaan.

Pelicans pelaa 11 vuoden tauon jälkeen miesten jääkiekkoliigan finaaleissa. Välieräsarjan kuudennessa ottelussa Pelicans kaatoi Ilveksen 3–1.

Sen suurempia tuuletuksia Pelicansin leiristä ei näkynyt. Kaikesta huokui, että matka on vielä kesken.

Ottelun jälkeen median eteen asteli tyytyväinen, mutta maltillinen ja analyyttisin sanankääntein esiintynyt sensaatiojoukkueen päävalmentaja.

”Me olimme parempia parantamaan. Me paransimme pelaamistamme tässä sarjassa koko ajan. Se on ollut teemamme varmaan koko kauden”, Pelicansin luotsi Tommi Niemelä kommentoi.

Pelicans oli välieräsarjassa ajoittain ottavana osapuolena, mutta sitoutunut ja kurinalainen joukkue kesti vaikeudet yhdessä.

”Olimme monissa peleissä puolustuskannalla, mutta olimme sitkeitä. Siinä oli iso ero, etteivät meidän jätkät turhautuneet. Pelaajamme hyväksyivät, että välillä pitää puolustaa. Se on osa jääkiekkoa. Ei voi kuvitella, että olemme kiekossa 60 minuuttia koko ajan.”

”Henkisesti voitimme sen pelin – oikeastaan aika reilustikin. Ilveksen turhautumisen aste näkyi tänäänkin. He ottivat paljon turhautumisjäähyjäkin”, vertasi Niemelä.

Aivan kuten puolivälierissä KalPaa vastaan, Pelicans pystyi myös välierissä iskemään parasta pöytään kovimmassa paikassa.

”Olen todella ylpeä äijistämme. He ovat hyväksyneet sen, että voimme parantaa pelaamistamme koko ajan, eikä aina voi olla täydellistä. Ei ole väliä, onko kyse kutos- vai seiskapelistä. Me keskitymme vain siihen, että tulemme paremmiksi”, Niemelä sanoi.

”Tämä voi kuulostaa tyhmältä ja naiivilta, mutta niin me vain teemme. Sen takia me mielestäni pelasimme tänään parhaan pelin tässä sarjassa – niin sanotusti kovimmassa paikassa. Mutta ei se ole niin kova paikka, kuten ei ollut KalPa-sarjan seiskapelikään. Siinä oli iso ero joukkueiden välillä.”

Lahtelaisjoukkueen kopissa ei ole missään vaiheessa kevättä puhuttu pakkovoitoista tai ylikorostettu yksittäisen pelin merkitystä. Rentous heijastui Ilves-sarjan loppua kohti.

”Kun puhutaan vain voittamisesta ja siitä, että tänään pitää voittaa”, siitä tulee henkinen lukko päälle aika usein.

”Me lähestymme peliä aina niin, että meidän pitää pystyä tekemään asioita paremmin. Välipäivät on käytetty aina siihen. Siinä kestää tietyn aikaa, että pelaajat uskovat tähän tapaan toimia.”

”He ovat kasvaneet ja minäkin olen kasvanut siihen malliin, että nyt pitää voittaa ja voittaa ja voittaa. Vääjäämättä se voitto aina tulee, kun malttaa vain tehdä työtä.”

Finaaleissa Pelicansia odottaa haasteista kovin. Vastassa on hallitseva Suomen ja Euroopan mestari Tappara.

”Tapparan vahvuudet ovat eri kuin Ilveksen, mutta eihän meidän pitänyt olla pleijareissakaan, eikä puolivälierissä, eikä missään muuallakaan. Ei kukaan usko, että me voitetaan Tapparaa, mutta me uskomme, koska se on meidän juttu”, Niemelä ilmoitti leveän hymyn takaa.

Niemelä antoi myös pientä kuittia Tapparan suuntaan. Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola kommentoi HIFK-sarjan aikana ja sen päätyttyä Ilves–Pelicans-sarjan filmauksia.

”Sieltä tulivat ne kommentit kaksi kertaa. Lähinnä mua on naurattanut, että ovatko he niin itsevarmoja, että he voittavat sen sarjan, kun he pystyivät pelaamaan mediapeliä jo kakkos- vai oliko se kolmospelin jälkeen. No, se on heidän asiansa”, Niemelä myhäili.

”Totta kai tiedämme, että Tappara on huippuvalmennettu huippujoukkue, jossa kaikki on viimeisen päälle. Tiedämme myös, että voitimme heidät kaksi kertaa runkosarjassa. Tiedämme”, miten heidät voi voittaa.