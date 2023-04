Tapparan finaalipelien lipunmyynti alkaa tänään kello 12 – ”Lahtelaisillakin on varmasti kova hypetys päällä”

Lipunmyynnin odotetaan olevan vauhdikkainta heti myynnin alkaessa.

Aamulehti

Tampereen Tappara ja Lahden Pelicans kohtaavat jääkiekon finaaliotteluissa ensi viikolla. Lipunmyynti Tapparan kahteen kotiotteluun alkaa perjantaina klo 12.00.

Ensimmäinen finaaliottelu pelataan Nokia-areenassa keskiviikkona 19.4. kello 18.30 alkaen. Toinen kotiottelu pelataan lauantaina 22.4. klo 17.00.

Pelicansin isännöimät ottelut pelataan Lahdessa perjantaina 21.4. ja tiistaina 25.4. Jos voittaja ei ratkea suoraan neljässä ottelussa, pelit jatkuvat tarvittaessa Tampereella 27.4. ja Lahdessa 29.4. Jos sarja jatkuu seiskapeliin saakka, mestaruus ratkaistaan 2.5. Nokia-areenassa.

Liput ovat myynnissä sekä Tapparan verkkokaupassa että lippu.fi-palvelussa.

Tapparan lippupäällikkö Susanna Jokela uskoo, että finaalipelit vetävät hallin täyteen ihmisiä.

”Henkilökohtaisesti uskon, että lipunmyynnissä päästään samoihin lukemiin kuin viime vuonna, että lähes kaikki ottelut ovat täynnä. Lipunmyynti on todennäköisesti vauhdikkainta myynnin alkaessa”, Jokela sanoo.

”Lahtelaisillakin on varmasti kova hypetys päällä, sieltä odotetaan paljon porukkaa tänne seuraamaan peliä. Ja totta kai omat kannattajat ovat odottaneet finaaleja ja näyttäneet parastaan jo edellisissä playoffs-sarjoissa. Tämä on hienoa kevätaikaa pelata vuoden jännittävimpiä pelejä. Odotan itsekin innolla mikä on tämän kauden lopputulos.”

Uutuutena finaalikausikortti

Jokela kertoo, että tänä vuonna on tuotu myyntiin uusi finaalikausikortti.

”Finaalikausikortti on uudenlainen kausikorttituote, joka tuotiin nyt näihin finaaliotteluihin. Tällaista ei ole ennen ollut”, Jokela sanoo.

Finaalikausikortteja on Jokelan mukaan mennyt kaupaksi odotettua paremmin. Finaalikausikortin pystyi ostamaan kuka tahansa. Kortin ostaminen oikeuttaa finaalipelien seuraamiseen, ja kortin ostamalla sitoutuu seuraavan kauden kausikorttilaiseksi. Finaalikausikorttien myynti päättyi perjantaiaamuna kello 9.00.

Jos jää ottelulippumyynnissä ilman lippua, Jokela suosittelee seuraamaan otteluiden verkkokauppamyyntiä. Sidosryhmien varauksista saattaa vapautua ottelulippuja myyntiin vielä pelipäivänäkin.

Aitiot yrityksille

Tapparan VIP-myynnin koordinaattori Noona Jalava kertoo, että myös VIP-myynnin puolella odotetaan finaaliotteluita innolla.

”Tämähän on vuoden parasta aikaa. Kiva, kun vastustajakin vihdoin selvisi, niin varmasti vauhdittaa lipunmyyntiä”, Jalava sanoo.

Tapparan peleihin on ostettavissa erilaisia VIP-lippupaketteja, joihin sisältyy esimerkiksi katsomoravintola Stefan’sin illallinen tai paikka aitiossa.

”Stefan’siin tulee yleensä paljon yksityishenkilöitä, aitiot menevät usein yrityksille”, Jalava kertoo.