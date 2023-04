Olkaa iloisia, jos poikanne kävelee, ilmoitettiin vastasyntyneen Kristian Tanuksen vanhemmille – Jori Lehterän ruohonleikkaajasta varttui Tappara-tähti vastoin kaikkia odotuksia

Kristian Tanus syntyi kampurajalkaisena, eikä ura huippu-urheilijana vaikuttanut tulevan kysymykseen. Kovassa kiekkoperheessä varttunut Tappara-taituri ei luovuttanut ja nousi toista peräkkäistä Suomen mestaruutta jahtaavan kirvesjoukkueen eturiviin. Tanus, 22, tuntee erinomaisesti finaalivastustaja Lahden Pelicansin menestyksen pääarkkitehdin.

”Kun synnyin, molemmille vanhemmilleni sanottiin, että olkaa iloisia, jos poikanne kävelee. Urheilusta ei pitänyt voida odottaa mitään.”

Kristian Tanus, 22, on vielä nuori jääkiekkoilija, jolla on enemmän luistimenpiirtoja edessä kuin takanaan. Matka uran toisiin SM-finaaleihin ja Tapparan ykkösketjun oikeaan laitaan on ollut Tanukselle vuosissa mitattuna maltillinen, mutta tamperelaisen tarina huomioiden mieletön ja pitkä.