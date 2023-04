Mitä on tapahtunut Petri Kontiolalle? Ilves-tähdet vaeltavat yössä ja finaaliunelma on mennä murskaksi – tästä miehestä on tullut tamperelaisten painajainen

Ilves ei voi kuin katsoa peiliin. Se tasasi voitot 1–1 Lah(d)essa, mutta jätti tilaisuutensa lähes täysin käyttämättä kolmessa peräkkäisessä kotiottelussaan.

Ilmeet ovat käyneet Pelicans-sarjan edettyä vakaviksi Ilves-penkillä. Petri Kontiola (vas.) on ollut vaikeuksissa.

Ilveksen ja tamperelaisten jääkiekon ystävien finaaliunelma on vaakalaudalla. Tilanne on karu ja yksinkertainen: Ilveksen on voitettava peräkkäin torstaina Lah(d)essa ja lauantaina Nokia-areenassa selvitäkseen finaaleihin. Yksikin tappio tietäisi pronssiottelua HIFK:ta vastaan.

Ilves ei voi kuin katsoa peiliin. Se tasasi voitot 1–1 Lah(d)essa, mutta jätti tilaisuutensa lähes täysin käyttämättä kolmessa peräkkäisessä kotiottelussaan. Vain viime lauantain nousu 0–2-tappioasemasta voittoon säästi Ilveksen nöyryyttävältä 1–4-sarjatappiolta omassa kotihallissa.

Pelicans on ollut erinomaisesti valmennettu, yhtenäinen ja omaan identiteettiinsä luottava ryhmä, jonka kärkipelaajat ovat kuumia oikeaan aikaan. Pelicans syöttelee kiekolla niin rohkeasti ja taitavasti vimmatunkin paineen alla, ettei kiekkokatsoja voi kuin arvostaa Tommi Niemelän suojattien osaamista ja yhteispeliä. Ilman kiekkoa Pelicans puolustaa yhtä taitavasti ja kovaa. Viimeisenä lukkona toimii tulikuuma tšekkivahti Patrik Bartošak, josta on muodostumassa hyinen mörkö tamperelaishyökkääjille.

Kaikesta hyvästä huolimatta Ilveksen, ennakkosuosikin, pitäisi pystyä pätkimään tämä Pelicans-nippu. Kotiotteluiden saldo – kaksi tappiota ja yksi nousu kahden maalin takaa voittoon – on heikko. Ilveksen hallintaa on nähty melko vähän, ja kun on nähty, Ilves ei ole käyttänyt mahdollisuuksiaan. Toisin kuin Iikka Kangasniemi toisessa erässä, Ilves hukkasi toistakymmentä maalipaikkaa tiistain ottelun alussa. Kun Kangasniemi osui ensimmäisen kerran, Ilves lamaantui.

Yksi viime kauden Nick Baptisten kaltainen maalitykki olisi tiistaina tehnyt Ilvekselle terää.

Ilveksen tähtipelaajat ovat olleet pudotuspeleissä hämmästyttävän vaisuja. Koko miesten jääkiekkoliigan parhaisiin ketjuihin runkosarjassa kuulunut Ilveksen ykkösvitja Henrik Haapala (pudotuspeleissä pisteet 1+1)–Petri Kontiola (1+3)–Aku Räty (1+0) on ollut suurin pettymys – ja erityisesti sen sentterimaestro Kontiola. Uransa viimeistä kevättä pelaava Kontiola, 38, on kadonnut täysin kuvasta ensimmäisten Ässät-puolivälierien jälkeen. Ilves pääsi yrittämään tärkeää kavennusmaalia kolmannessa erässä kahden miehen ylivoimalla ja kiekko annettiin kokeneelle Kontiolalle, mutta tämän tuntui olevan vaikeaa antaa edes yhtä syöttöä perille lapaan saakka.

Jokin on tähtipelaajan kropassa tai mielessä vialla. Kontiola ei tunnu olevan entisensä. Samalla koko ykkösketju on vajonnut varjoihin, mikä on maksamassa isoin osin Ilveksen finaalipaikkaa.

Muistakaan tähtipelaajista on vaikeaa nostaa onnistujia. Balázs Sebökin kakkosketju päästi molemmat Pelicans-maalit hyökkäysalueen menetysten jälkeen. Lauantaina loistanut puolustaja Lester Lancaster oli menettänyt toimineet osat pelistään kahden välipäivän aikana totaalisesti.

Ja kenties tähtipelaajista tärkein, ykkösmaalivahti Marek Langhamer, ei edelleenkään ole pelikunnossa.

Ilveksen ja tamperelaisen finaaliunelman virhemarginaali on syöty. Ilveksellä ei ole enää varaa tuhlailla maalipaikkoja tai menetellä kiekkoja pahoissa paikoissa kuten tiistaina. Jos niin käy uudestaan, Pelicans tekee jättiyllätyksen ja etenee Tapparan pariksi liigafinaaleihin.