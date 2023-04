7 000 myytyä lippua vuorokaudessa – Tampereen kiekkohuuma täyttää Nokia-areenaa huimaa tahtia, mutta tuotot valuvat ympäri liigaa

Ilves ja Tappara jatkavat tällä viikolla välieriään miesten jääkiekkoliigassa. Todennäköisesti Tampereella pelattavissa pudotuspeleissä ei jäädä enää alle 10 000 katsojan.

Ilveksellä on kolmen puolivälieräpelin jälkeen liigan selvästi kovin yleisökeskiarvo pudotuspeleissä: 10 769.

Aamulehti

Miesten jääkiekkoliigan välierät jatkuvat keskiviikkona Tampereella. Pudotuspelikiekosta päästään nauttimaan Nokia-areenassa kuutena iltana viikon sisään, kun Tappara ja Ilves pelaavat kumpainenkin kolme kotiottelua putkeen.

Jääkiekkohuuma on yltynyt kovaksi. Tapparan perjantainen neljäs välierä on jo varattu loppuun. Ilveksen lauantaiseen otteluun oli tiistaina iltapäivällä jäljellä enää hajapaikkoja.

Myös muut välieräpelit ovat myyneet hyvin. Ilveksen myynti- ja tapahtumapäällikön Lasse Fihlin mukaan torstaiseen kolmanteen välierään on jäljellä muutamia satoja lippuja.

Viidennen välieräottelun liput Ilves laittoi myyntiin sunnuntaina, Tappara puolestaan maanantaina.

”Alle vuorokauden on ollut matsi myynnissä ja 7 000 myytyä lippua paukkuu jo nyt”, kertoo Tapparan kehitys- ja tapahtumajohtaja Aki Hautamäki.

Tamperelaisjoukkueet ovat päässeet pelaamaan pudotuspelikiekkoa kotiareenallaan vasta puolivälierissä. Ilveksellä on kolmen Ässät-pelin jälkeen pudotuspelien paras yleisökeskiarvo: 10 769. Tappara on tilastossa kolmantena 6 576 katsojan keskiarvolla, mutta hallitseva Suomen mestari nousee hyvin todennäköisesti HIFK:n (7 772 katsojaa) ohi välieräpelien jälkeen.

”Alle viisinumeroiseen lukuun ei varmasti Tampereella enää jäädä missään vaiheessa yleisömäärissä”, Hautamäki sanoo keväästä.

Hautamäki lupaa Tapparan pääsiäismaanantain otteluun yllätysesiintyjiä. Pudotuspeliavauksessa Tapparan pelissä esiintyi Suomen euroviisuedustaja Käärijä.

Irtolippujen lisäksi pudotuspelikausikortit ovat tehneet hyvin kauppansa, kenties osasyynä mahdollinen paikallisfinaalisarja.

”Ihmiset ovat oppineet, että jo viime vuonna liput menivät tosi äkkiä viimeisiin peleihin. Varmasti osa on huomannut, että helpottaa elämäänsä, kun hankkii playoffs-kortin”, Fihl pohtii.

Loppuunvarattuihin otteluihin lippuja voi saada vielä pelipäivinä, mikäli lippukiintiöistä vapautuu tikettejä.

Pääsiäinen hankala yritysmyyntiin

Nokia-areenan varaustilanteen vuoksi välierät alkoivat erikoisella rytmityksellä. Nyt tamperelaiset pelaavat neljästä mahdollisesta kotipelistään kolme pääsiäisviikolla.

Fihlin mukaan ajankohta on kuluttajille hyvä, sillä vapaiden vuoksi harrastuksille on aikaa. Yritysmyynnin kannalta ajankohta on kuitenkin hankala.

”Eihän se yritysmyynti niin vilkasta ole. Kyllä meillä aitioita vielä on kaikkiin kolmeen peliin vapaana. Sanotaan, että olosuhteisiin nähden meillä on aitiomyynti ihan hyvällä tolalla, ei senkään suhteen tarvitse päätä pensaaseen laittaa”, Fihl sanoo.

”Silti on ollut hyvä kysyntä, mutta jos arkeen verrataan, emme varmasti yllä ihan samoihin tuloksiin B-to-B-puolella myynnillisesti. Sen tunnistimme, kun otteluohjelman saimme. Haemme toisella tavalla tuoton”, Hautamäki kertoo.

Tulot jakoon

Tamperelaisjoukkueiden kovat yleisömäärät auttavat osaa jo kautensa päättäneistäkin liigaseuroista.

Pudotuspeleissä kotijoukkueet ovat saaneet pitää lipputuotot itsellään puolivälieräsarjojen loppuun saakka. Välieristä eteenpäin kotijoukkueet saavat pitää 20 prosenttia tuotoista, loppuosuus menee liigan yhteiseen pottiin.

Kauden loputtua yhteisestä potista rahaa jaetaan kahdeksalle parhaalle porrastetusti sijoitusten mukaan. Finaalijoukkueet saavat noin puolet koko potista, ja mestari luonnollisesti eniten. Joukkueiden lisäksi myös liiga ottaa summasta oman osuutensa kauden järjestämiskuluihin.

Miesten jääkiekkoliigan välierien seuraavat ottelut Nokia-areenassa kello 18.30: keskiviikkona Tappara–HIFK, torstaina Ilves–Pelicans.