Pilaako Antti Tuisku Tampereen unelmafinaalin? Tapparan ja Ilveksen välieräsarjoissa outo lähtökohta – vastassa on lahtelainen majakka ja perävaunu sekä stadilainen nousutarina

HIFK ja Pelicans ovat kykeneviä haastajia, eivätkä Tappara ja Ilves voi ottaa niitä kevyesti, mutta näin välierien alla olisi vaikea nähdä toista tilannetta, jossa Tampereen unelmafinaali olisi tätä lähempänä.

Aamulehti

Tiistai-iltana ne vihdoin tiedettiin, miesten jääkiekkoliigan välieräparit nimittäin. Finaaleihin etenevät voittajat sarjoista Tappara–HIFK ja Ilves–Pelicans. Välierien aloitus on historiallisen omituinen, sillä tamperelaiset ovat runkosarjan paremmista sijoituksistaan huolimatta pakotettuja antamaan perjantain ensimmäisten otteluiden isännöinnin vastustajilleen.

Syyt ovat selkeät. Nokia-areena on poissa jääkiekkokäytöstä useiden päivien ajan Suomen musiikkitaivaan kenties kirkkaimman tähden Antti Tuiskun (keikat perjantaina sekä lauantaina) ja maailmankuulun italialaistenorin Andrea Bocellin (tiistai) konserttien vuoksi. Tuiskun Mayhem-areenakiertue osuu tismalleen päällekkäin välieräsarjojen aloitusten kanssa.

Välierät aloitetaan tämän vuoksi kahdella ottelulla Stadissa ja Lah(d)essa, minkä jälkeen Tampereella pelataan kolmesti putkeen. Otteluista tärkein, seiskapeli, sentään pelataan Tampereella, joten Tapparan ja Ilveksen kotietua ei ole täysin viety.

Miten poikkeava ottelurytmi vaikuttaa ottelusarjoihin? Voivatko Tuiskun konsertit murskata haaveet Tampereen unelmafinaalista?

Vastaus on: eivät voi. Jos finaalipari ei ole Tappara–Ilves, syy on siinä, että peto on päässyt irti jäällä, ei konserttilavalla.

Ottelurytmillä on kuitenkin vaikutuksensa sarjojen luonteeseen ja erityisesti se kasvattaa sarjan alun merkitystä. Pelicansin ja HIFK:n on aloitettava sarjansa hyvin, jotta tamperelaisten harteille kasautuisi paineita. Jos jompi kumpi altavastaajista palaa Tampereelle 2–0-sarjajohdossa, tällöin kolmesta Tampereen pelistä riittäisi vierailijalle yksi voitto – ja hupsis, sarja olisi katkolla haastajalle sen kotiluolassa ottelussa numero kuusi.

Toisaalta jos tamperelaisjoukkueet onnistuvat ryöstämään yhdenkin ottelun ensimmäisistä vieraspeleistä, maan jääkiekkopääkaupunkiin on niiden vinkkelistä mukava palata. Tällöin Tappara ja Ilves tietäisivät, että hoitamalla neljästä kotipelistä vähintään kolme on finaalipaikka varma.

Roope Taponen on ollut HIFK:n kevään ykkössankareita.

Ville Peltonen on hinannut HIFK:n syksyn alakulosta uuteen nousuun.

HIFK nousi tuhkasta

Poikkeava ottelurytmi kasaa perjantaille ja lauantaille painetta erityisesti HIFK:lle, joka on iso altavastaaja Tapparaa, Euroopan parasta joukkuetta, vastaan. Ellei sarja ala punaisilta petopaidoilta hyvin, keinot edetä finaaliin ovat vähissä. Tappara voisi 1–1-tilanteessa palata Nokia-areenaan itsevarmoin mielin. HIFK voi kuitenkin rentouttaa ajatuksiaan sillä, että se on jo tehnyt kaudestaan upean kasvutarinan. Viime syksynä HIFK rämpi sarjataulukon peräpäässä. Kauden ensimmäisestä 16 ottelusta irtosi vain viisi voittoa, mikä horjutti päävalmentaja–seuralegenda Ville Peltosen asemaa, muttei saanut pallia kaatumaan. Hyvä niin HIFK:n kannalta.

Nousu tuhkasta mitalipeleihin teki HIFK:sta sitkeän joukkueen, joka ei antaudu Tapparaa vastaan, vaikka se joutuisi ahtaalle. Todennäköisesti se joutuu, koska sillä on vastassaan Tappara.

HIFK:n menestys on pohjautunut maalivahti Roope Taposen hienoihin pelastuksiin, tiiviiseen puolustamiseen Taposen edessä, erinomaiseen erikoistilannepelaamiseen sekä ykkösketjun Kristian Vesalainen–Juha Jääskä–Iiro Pakarinen tehoihin. Jääskä tosin putosi sairastuvalle Lukko-puolivälierien aikana, mikä asettaa kysymysmerkin HIFK-hyökkäyksen ylle.

HIFK nauttii vähämaalisista otteluista, joissa se iskee tarvittavat maalit ylivoimalla, joka oli Lukko-sarjassa iskussa. Stadin kingien harmina on se, että Tappara on Lukkoa selvästi parempi vastustaja. Tapparalla on enemmän laatua jokaisella pelipaikalla pois lukien maalivahdit, jossa Taponen ja Christian Heljanko ovat tasaväkinen pari.

HIFK on lisäksi vastustaja, joka kirkkaine Nordiksen valoineen sytyttää Tapparaa. Kirvesrinnat on selkeä suosikki etenemään finaaleihin, joihin se on esitystensä perusteella ollut matkalla syksystä asti.

Tommi Niemelä on onnistunut Pelicansissa hienosti. Välieräpaikka on siitä tuorein näyte.

Lars Bryggman tuo Pelicansin kakkosketjuun voimaa...

...ja Tyler Kelleher juonikkuutta.

Vauhtia ja vipinää

Ilveksellä puolestaan kävi tiistai-iltana pieni tuuri. KalPa oli sille runkosarjassa erittäin paha vastustaja ja kuopiolaisten kiekkokontrollin, nopeuden ja fyysisyyden yhdistelmä olisi taannut Ilveksen poissaoloista kärsivälle puolustukselle hikisiä iltoja. Pelicans tarjoaa samaa vauhtia ja taitoa, muttei vastaavaa hauista paineihin ja taklaustilanteisiin.

Oikeastaan voi sanoa, että Tommi Niemelän taidokkaasti valmentama Pelicans on täysin päinvastainen haaste Ilvekselle kuin Ässät oli. Vauhtia ja maalitilanteita nähtäneen paljon, mutta Ilveksen tulisi olla joukkueista viisaampi, paremmin puolustava ja fyysisempi. Kevään peleissä tuollaiset vahvuudet ovat usein arvossaan.

Pelicansin tärkeimmät hahmot ovat tšekkimaalivahti Patrik Bartošák sekä tulikuuman kakkosketjun trio Lars Bryggman–Lukáš Jašek–Tyler Kelleher. Laiturit Bryggman ja Kelleher ovat veikeitä seurattavia, sillä Bryggman on 193-senttinen ja jääkaappipakastimen kokoinen, kun Tapparasta alkukaudesta lähtöpassit saanut Kelleher on 168-senttinen kikkailija. Kolmikko täydentää toisiaan hyvin ja heidän pysäyttämisensä on varmasti Ilves-päävalmentaja Antti Pennasen prioriteettilistalla korkealla.

Ilves on naapurinsa tavoin selvä suosikki finaaliin. HIFK ja Pelicans ovat kykeneviä haastajia, eivätkä tamperelaiset voi ottaa niitä kevyesti, mutta näin välierien alla olisi vaikea nähdä toista tilannetta, jossa Tampereen unelmafinaali olisi tätä lähempänä. Ainakaan muutama huippuluokan konsertti ei tuhoa haavetta miesten jääkiekkoliigan historian toisesta paikallisfinaalista (HIFK–Jokerit vuonna 1983).

Omassa hahmotelmassani on piirretty molemmat tamperelaiset finaaliin voitoin 4–2.