Tappara ja Ilves pönkittivät entisestään suosikin asemaansa – Ilveksellä on yksi huolenaihe, Jussi Tapolalta vaaditaan mielikuvitusta

Tappara lähti kevääseen mestarisuosikkina, eikä KooKoo-sarja tuonut muutosta ennakko-odotuksiin. Ilves jatkaa naapurinsa ykköshaastajana kypsän Ässät-sarjan päätteeksi.

Aamulehti

Otteluvoitot 8–1, maalit 33–12. Tapparan ja Ilveksen puolivälierien voi sanoa sujuneen ihan ok. Tamperelaisseurat pönkittivät miesten jääkiekkoliigan pudotuspelien ensimmäisissä täysmittaisissa sarjoissa asemaansa kahtena suurimpana mestariehdokkaana ja todennäköisimpänä finaaliparina.

Runkosarjan 60 ottelun maratoniin voi olla erityisesti syksyn pimeimpinä iltoina vaikea syttyä, mutta puolivälierät osoittivat jälleen, että runkosarjamenestyksellä on arvonsa. Kouvolan KooKoo ja Porin Ässät olivat heikoimmat puolivälierään selviytyneet joukkueet, eikä niistä ollut Tapparalle ja Ilvekselle, runkosarjan kärkikaksikolle, todellista uhkaa. Kumpikin tamperelaisjoukkueista sai sitä kautta arvokasta lepoetua ennen ensi perjantaina alkavia välieriä, joissa vastustajilla on alla pidemmät puolivälieräsarjat.

Jori Lehterä tuuletti viittä maalia KooKoo-sarjassa.

Marcus Davidsson (oik.) ratkaisi Jonathan-veljensä syötöstä kolmannen KooKoo-kohtaamisen.

Tyly, tylympi, Tappara

Tappara lähti kevääseen mestarisuosikkina, eikä KooKoo-sarja tuonut muutosta ennakko-odotuksiin. Kirvesrinnat eivät antaneet mustaoranssille Olli Salon valmentamalle ryhmälle palaakaan. Neljän ottelun maaliero 15–2 oli jopa tapparalaisin standardein osastoa erittäin tyly.

Vaikka KooKoo ei ollut Tapparalle paras mahdollinen haastaja, on todettava, että Tapparan pelaamisesta ei vieläkään paljastunut edes huolenaiheen puolikasta. Päävalmentajat Jussi Tapola ja Jukka Rautakorpi ovat luotsanneet Tapparan ennätyksellisesti 10 peräkkäiseen välieräpaikkaan vuosina 2013–23 ja ovat tehneet tiettäväksi joukkueilleen, että valmentajat ovat aina jostain asiasta huolissaan. Tyytyväisyys näet tappaisi kehityksen. Ellei selkeitä huolenaiheita löydy, sellaisia vaikka keksitään minimaalisistakin asioista.

En tiedä mistä Tapolan johtama kirvesvalmennus tällä hetkellä pystyy olemaan hädissään. Niin hyvin Tapparan peli kulkee.

Kuten Tapparan päästettyjen maalien saldosta voi päätellä, Tappara puolusti KooKoo-sarjassa ensiluokkaisesti. Christian Heljanko pääsi pudotuspelivauhtiin ja osoitti jälleen, että hänen tuoreet, keskinkertaiset runkosarjatilastonsa olivat täysin merkityksettömiä. Heljanko, 25, ottaa tärkeät kopit, kun niitä oikeasti tarvitaan.

Hyökkäyspäässä Tappara jauhoi nelisen maalia ottelua kohti. Jokainen kolmesta kärkisylinteristä onnistui useampaan kertaan. Tapparan tähtipelaajat olivat tulikuumia, mikä ei yllätä, niin monta kevään peleissä kukkaan puhkeavaa miestä nimilistasta löytyy. Pelintekijäguru Jori Lehterä, 35, äityi viimeistelemään viisi maalia KooKoon taakse. Lehterä ja maalitykki Niko Ojamäki ovat entisestään petranneet kemiaansa Tapparan ykkösylivoimassa, jolta odotetaan pudotuspeleissä ratkaisevia onnistumisia. KooKoota vastaan niitä nähtiin useita.

Taaemmasta osasta kirvesnippua on nostettava esiin Marcus Davidssonin trio laidoillaan Petteri Puhakka ja Jonathan Davidsson. Ketju on yksi kiekkokevään liikkuvimmista. Kun jalat käyvät ja ruotsalaisveljekset löytävät toisensa lapsuudesta saakka hiotulla yhteispelillä, tulosta tulee.

Kaiken hyvän päälle Tapparalla on sairastuvalla kapteeni Otto Rauhalan ja Patrik Virran kaltaisia laatusenttereitä, joiden paluuta odotetaan kuumeisesti.

Onnea matkaan tulevalle välierävastustajalle.

Matias Mäntykivi (numero 12) liekehti viime viikolla.

Tommi Tikka soitti Ässät-sarjassa suutaan ja Ässien maaliverkkoa.

Karaistunut Ilves

Ässien porilainen hurmos testasi Ilveksen paineensietokykyä, mistä Ilves selvisi kiitettävin arvosanoin. Vielä vuosi sitten puolivälieräsarjassa Oulun Kärppiä vastaan nähtiin trilleriottelua toisensa perään, rikkoutunut jää Raksilassa ja jatkoerään huipentunut seiskapeli. Alfred Joseph Hitchcock olisi ollut ylpeä – niin paljon ottelusarjassa riitti jännittäviä tapahtumia.

Ässiä vastaan pelasi karaistunut ja oppirahansa maksanut Ilves-ryhmä, eikä intohimoisten Ilves-kannattajien sydämiä enää rasitettu samaan tapaan.

Ilves oli yksinkertaisesti Ässiä parempi pelaamaan jääkiekkoa. Taitavampi ja nopeampi. Vielä ensimmäisessä Porin pelissä Ilves oli hankaluuksissa Ässien raivoisan paineistuksen kanssa, mutta toinen Porin vierailu oli Ilvekseltä fiksua ja kypsää pelaamista. Läksyt oli luettu – ja tarkasti. Ilves pelasi kiekot tarvittaessa simppelisti pois omasta päästä ja hyökkäysalueelle päästyään Ilves oli koko ottelusarjassa suvereeni.

Puolustuksessa Ilves paransi ottelu ottelulta Ässien suoraviivaisen, maalia kohti suuntautuneen hyökkäyspelin kanssa. Kun mukaan ynnättiin Marek Langhamerin erinomainen maalivahtipeli, Ässät-hyökkäyksen juhlat jäivät vähiin.

Hyvän joukkueen merkki on se, että jos jokin ketju tuskailee, muut nousevat esiin. Henrik Haapalan (0+0), Petri Kontiolan (1+1) ja Aku Rädyn (1+0) kolmikko oli yksi runkosarjan parhaita, mutta hyytyi Ässiä vastaan. Hätiin riensi Balázs Sebökin (1+3) johtama kakkosketju, jonka laiturit Eemeli Suomi (3+4) ja Joona Ikonen (3+3) leimahtivat ilmiliekkiin.

Eikä muuallakaan oltu hiljaa. Kolmosketjun Matias Mäntykivi (2+5) uinui Nokia-areenan avauspelin, mutta tykitti viime viikon neljään peliin seitsemän täppää. Jarno Koskirannan nelosketju puolestaan ratkaisi upeasti neljännen kamppailun Isomäessä.

Antti Pennasen valmennusryhmän työstämä peli on lupaavassa kunnossa, eikä kuumista yksilöistä ole pulaa. Ilveksen ainoa huolenaihe löytyy puolustuksesta. Sarjan parhaisiin puolustajapareihin lukeutuva Jarkko Parikka–Lester Lancaster putosi puolivälierissä leikistä.

Ilves ei voita mestaruutta ilman kärkipariaan. Parikan ja Lancasterin paluu kokoonpanoon on keltavihreille erittäin keskeistä viimeistään mahdollisen finaalisarjan kannalta. Parikka vaikuttaa tervehtyvän jonkin sortin vammasta tai sairastumisesta. Lancaster ei vakuuttanut sarjan alussa, joten hänen putoamisensa kokoonpanosta johti epäilyihin pelillisistä syistä johtuvasta penkityksestä.

Hallihavainnot kertovat Lancasterin kuitenkin liikkuneen Nokia-areenassa polvituki jalassaan. Oli miten oli, runkosarjan puolustajien pistepörssin voittajan loukkaantumista ei voi sulkea pois laskuista.

Muutoin Ilveksellä on ainekset vahvaan kevääseen, jonka minimitavoitteen on oltava finaalipaikka. Tampereen unelmafinaali on enää kahdeksan voiton päässä.