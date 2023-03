Ilves on vankasti kiinni välieräpaikassa – Ässät on luottanut kahteen asiaan, eivätkä ne riitä Ilvestä vastaan

Ässät pelaa perjantai-iltana Isomäen hurmoksessa kautensa kohtalosta. Ilveksen pullat ovat hyvin uunissa ja keskiviikon voiton jälkeen paistumassa makoisan ruskeiksi.

Aamulehti

Tampereen Ilveksen ja Porin Ässien puolivälieräsarjan askelmerkit ovat asettuneet selviksi kolmen väännön jälkeen. Ilves on suosikki jatkamaan välieriin viime kevään tavoin paitsi 2–1-sarjajohtonsa myös pelillisten seikkojen puolesta.

Ilves on odotetusti ollut Ässiä jalkavampi ja taitavampi ryhmä. Ottelusarjan vaarallisimmat hyökkäykset ovat alituiseen Ilveksen käsialaa. Ilveksellä on sen tavaramerkiksi muodostuneet nopeat vastaiskut, mutta se pystyy myös myllyttämään Ässät väsyksiin pitkillä pyörityksillä hyökkäysalueella, mihin Ässät käytännössä romahti keskiviikon kolmannen kohtaamisen avauserässä.

Maanantain ensimmäisessä kohtaamisessa Ilves oli selvästi vähemmän kiekossa ja pitkiä pätkiä alakynnessä, mutta hyökkäämään päästessään se loi maalipaikkoja aivan eri tapaan kuin porilaiset patapaidat.

Ässät ei kestä Ilveksen jatkuvia vyörytyksiä, koska sen puolustus joutuu tällöin pelaamaan äärirajoillaan. Kun porilaispuolustus vähääkään väsyy, alkaa miehiä jäädä vapaaksi, minkä Ilves on hyödyntänyt useamman kerran jokaisessa kolmesta kohtaamisesta.

Ilveksen puolustus on yksi miesten jääkiekkoliigan tiiveimmistä, mutta sekin on joutunut ongelmiin Ässien brutaalin pelitavan kanssa. Kun Ässillä on kiekko, porilaiset eivät sillä kikkaile. Joukkue ei ole kovin taitava, joten päävalmentaja Karri Kivi on valinnut taktiikkansa viisaasti. Ässät laukoo kiekkoa mahdottomistakin paikoista maalille ja menee voimalla irtopaloihin. Tällä tyylillä Ässät teki maanantaina Isomäessä kaksi ensimmäistä maaliaan. Ilves on tehnyt maalinedustalla parhaansa, mutta etenkin Porissa Ässien raivo painaa maalille on niin härkämäistä, että Jesse Joensuuta ja kumppaneita ei ole helppoa sysätä sivuun irtokiekoista.

Ei ollut sattumaa, että Ässien keskiviikkoinen 1–3-kavennus syntyi Joensuun aikaansaamasta pompusta. Eikä sekään yllättänyt, että yksi harvoja Ässien kiekollisia ratkaisupelaajia, sentteri Derek Barach, oli laukomassa kiekkoa maalille.

Ässien taistelukiekko on hienoa seurattavaa ja herättänyt jälleen intohimoiset porilaisfanit kansoittamaan Isomäkeä, jossa on tällä hetkellä valtakunnan paras tunnelma. Pelkkä taistelu ei kuitenkaan riitä Ilvestä vastaan – etenkään, kun Ässillä ei ole kotietua. Ilves on ollut tähän mennessä lähempänä vierasvoittoa kuin Ässät, mikä on porilaisten kannalta huolestuttava fakta.

Jos pelkkä taistelu ei riitä, ei myöskään riitä nojaaminen ruotsalaiseen tähtivahti Niklas Rubiniin. Ilveksellä on Ässien tavoin erinomainen ykkösmaalivahti (Marek Langhamer) ja Ilveksen hyökkäys jauhaa kyllä tilanteet, joita edes keskiviikkona vaihtoon otettu Rubin ei pysäytä.

Ässien olisi päästävä lähemmäksi Ilveksen vaarallisuutta kiekon kanssa, mikä on helpommin sanottu kuin tehty varsinkin Nokia-areenassa. Karri Kivi on ihmemies valmentajaksi, mutta rajansa kaikella.

Ei muuta kuin pari lasia maitoa kylkeen ja kohti välieriä.