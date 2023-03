Koko kiekko-Suomen katseet kohdistuvat Tampereelle. Unelmafinaali on lähempänä kuin kertaakaan 35 vuoteen. Tappara on mestarisuosikki numero yksi, jonka ykköshaastaja on Ilves.

Aamulehti

Tampereella eletään toista peräkkäistä unelmien kiekkokevättä. Perjantaina toden teolla alkavissa pudotuspeleissä Tappara on mestarisuosikki numero yksi, Ilves haastaja numero yksi.

Herkullinen asetelma ja joulukuussa 2021 vihitty Nokia-areena ovat nostaneet normaalistikin kovan kiekkokiinnostuksen Tampereella äärimmilleen. Miesten jääkiekkoliigan runkosarjan kokonaisyleisömäärä (1 950 409 katsojaa) oli korkein yhdeksään kauteen, minkä johdosta liigan sietäisi lähettää runsaat kukkapuskat tamperelaisten suuntaan. Ilves ja Tappara keräsivät 60 kotiotteluunsa yhteensä 475 898 katsojaa, mikä kattaa lähes neljänneksen (24,4 prosenttia) liigan kokonaisyleisömäärästä. Hurja suoritus 15 joukkueen sarjassa kahdelta seuralta.

Tampereen tulikuuma mestaruusjahti on saanut koko kiekko-Suomen katseet kääntymään täksi kevääksi kohti Tamperetta. Suomalaiset kiekkojännärit joko toivovat Tampereen sisäistä unelmafinaalia tai näkisivät mieluusti tamperelaisten haaveen murtuvan. Viime vuonna sabotaasissa onnistui TPS, joka kaatoi Ilveksen välierissä voitoin 4–2.

Jori Lehterä on Tapparan kiekollisen pelin moottori keskikaistalla.

Jussi Tapola on voittanut Tapparassa kolme Suomen mestaruutta ja Mestarien liigan. Irtoaako neljäs Kanada-malja?

Viimeinen kevät

Tappara on viime kauden tapaan selkeä mestarisuosikki. Kirvesrinnat voittivat runkosarjan ja Mestarien liigan, joten alkukaudesta olisi ollut vaikea vaatia enempää. Sinioranssien pelaamisesta tai kokoonpanosta saa etsiä heikkouksia kissojen ja koirien kanssa, eikä niitä silti tahdo löytyä.

Jori Lehterän, Veli-Matti Savinaisen, Mikael Seppälän, Valtteri Kemiläisen ja Niko Ojamäen kaltaiset kokeneet tähtipelaajat ovat paatuneita voittajia, jotka osaavat lyödä vielä viimeisen vaihteen silmään ratkaisuotteluissa. Se nähtiin Mestarien liigassakin, jossa maestro Lehterä viimeisteli voittomaalit niin EV Zugia vastaan välierissä kuin Luulajaa vastaan finaalissa.

Tapparalla on terävän kärjen takana leveyttä enemmän kuin yhdelläkään muulla joukkueella, minkä lisäksi kauden jälkeen väistyvä päävalmentaja Jussi Tapola on virittänyt toista kautta putkeen Tapparan pelin timanttiseen kuosiin. Tappara osaa pelata jokaisenlaista jääkiekkoa Euroopan parhaan seurajoukkueen arvoisesti. Vastustaja voi koittaa kikkakolmosiaan, mutta Tappara ei niihin kaadu.

Vaikka asettaisi kyynikon lasit päähänsä, on mahdotonta nähdä Tapparan finaalipaikalle minkäänlaista järkevää estettä. On toki muistettava, että urheilussa kaikki on mahdollista. Tapparan on vältettävä vuoden 1988 Ilveksen kohtalo. Tuolloin Tampereen unelmafinaali oli viimeksi yhtä lähellä kuin nyt, mutta Ilves kompastui välierissä kismittävästi Rauman Lukkoon.

Tapparan mestaruuskausien 2015–16, 2016–17 ja 2021–22 seuraaminen on ollut urheilutoimittajalle etuoikeus. Tappara on ollut huippuunsa hiottu ryhmä, jossa on natsannut kaikki laatupelaajista pelitavan kautta hienoon joukkuehenkeen. Kuluvan kauden kirvesrinnoissa on paljon samanlaisia, kultaisia, piirteitä.

Kaikkia näitä neljää kautta yhdistää päävalmentaja Jussi Tapola. Pelin ja sen lainalaisuudet prikulleen tunteva Tapola ei ole ollut jokaiselle pelaajalleen se mukavin valmentaja, mutta Tapolan raudanluja vaatimustaso on tehnyt sekä pelaajista että lopulta joukkueesta parhaan mahdollisen. Se on suuren valmentajan merkki.

Tapola jättää pestinsä tavoitellakseen unelmaansa ulkomailla valmentamisesta viimeistään kuluvan kevään mestaruusjuhlien jälkeen. Eli menestysvalmentajan aikakautta Tapparassa on jäljellä korkeintaan noin puolitoista kuukautta, minkä jälkeen ohjat ottaa Iltalehden ja sveitsiläisen Blickin uutisoinnin mukaan ruotsalainen Rikard Grönborg.

Tappara voi menestyä myös Grönborgin johdolla – voittaa mestaruudenkin – mutta vastaavalle tasolle hiottua armadaa, Euroopan parasta seurajoukkuetta, kirvesrinnoissa tuskin nähdään heti ensi kaudella. Sellaisen luominen on äärimmäisen vaikeaa – ja vähintäänkin vaatii aikaa. Jonkin kokoluokan notkahdus on odotettavissa ja täysin ymmärrettävästi.

Siispä nauttikaa Tappara-fanit tulevista viikoista täysin rinnoin.

Petri Kontiola on valmis viimeiseen tanssiin.

Syksyllä Ilveksen peräsimeen palkattu Antti Pennanen on valmentanut Ilveksen oivaan lentoon.

Hyökkäyksestä kiinni

Tapparan pahin painajainen löytyy Nokia-areenan viereisestä pukukopista. Ilves on riittävän hyvä kaataakseen nappiesityksellä Tapparan paras seitsemästä -sarjassa, minkä lisäksi paikallispeleissä on aina mukana tavallista enemmän tunnetta ja kummallisia tapahtumia, mikä sataisi Ilveksen laariin. Tapparalla olisi unelmafinaalien asetelmassa paljon enemmän hävittävää kuin Ilveksellä, joka olisi jo finaaliin päästessään lunastanut kirkkaimman mitalinsa sitten vuoden 1998 HIFK-finaalitappion.

Ilves on parempi versio viimevuotisesta pronssijoukkueesta. Sillä on parempia ja terveempiä pelaajia, jotka pelaavat Antti Pennasen valmennuksessa varmempaa ja tiiviimpää jääkiekkoa. Sellainen pelityyli on yleensä valttia keväällä auringon alkaessa kunnolla paistaa.

Ilveksellä on rutkasti samoja vahvuuksia kuin vuosi sitten. Tšekki Marek Langhamer on ollut liigakauden paras maalivahti. Hänen edessään luutii jämäkkä ja laadukas puolustus kärkiparinsa Jarkko Parikka–Lester Lancaster johdolla. Ilves myös puolustaa joukkueena maalinsa edustaa kuin Tappara konsanaan, mikä on valtava kehu. Ilves pelasi viime keväänä vahvaa ylivoimaa. Tällä kaudella keltavihreillä on ollut koko sarjan tehokkain ylivoima.

Ilveksellä on kuitenkin yksi heikko kohta, jollaista Tapparalla ei ole laisinkaan. Ilves kaatui TPS-välierissä hyökkäyksensä tehottomuuteen tasaviisikoin pelattaessa. TPS:n kovakourainen ja tiivis puolustus hyydytti Ilveksen kohtalokkaasti vain yhdeksään maaliin kuudessa ottelussa. Pudotuspeleissä ylivoimamaalit ja runkosarjassa Ilveksen tavaramerkiksi nousseet vastaiskumaalit menettävät merkitystään, kun vastustajat alkavat vältellä jäähyjä ja virheitä kuin ruttoa.

Ilveksen on pystyttävä viimeistelemään riittävä määrä maaleja tasaviisikoin – tulivat ne sitten suorahyökkäyksistä tai kulmavääntöjen kautta – jotta kultaunelma säilyisi elossa. Puolustuspelin Ilves taitaa riittävän hyvin. Katseet kääntyvät ennen kaikkea uransa lopettavaan Petri Kontiolaan, Henrik Haapalaan, kapteeni Eemeli Suomeen ja puolustajien pistepörssin voittaneeseen Lancasteriin. Heidän harteillaan on paljon tulosvastuuta.

Ilveksen tie finaaliin on lupaavasti auki, mutta silti kahdeksan hikisen voiton päässä. Ellei jättiyllätyksiä satu, Tappara odottaisi Ilvestä tällöin tien päässä.

Siitä vasta kiekkokarnevaali syntyisi.

Miesten jääkiekkoliigan puolivälierien avausottelu Tappara–KooKoo perjantaina Nokia-areenassa kello 18.30. Ensimmäinen Ilves–Ässät-ottelu puolestaan Nokia-areenassa lauantaina kello 17.