Tappara pelaa kauden toiseksi viimeisen runkosarjaottelunsa Vaasassa. Aamulehti seuraa kello 18.30 alkanutta ottelua tässä artikkelissa.

Aamulehti

Tappara jatkaa runkosarjavoiton jahtaamista, kun se vierailee keskiviikkoiltana Vaasan Sportin vieraana.

Runkosarjan voittotaistelu on Tampereen paikallinen. Ilveksellä ja Tapparalla on kummallakin 110 pistettä, mutta Ilves on yhden voiton enemmän keränneenä kärjessä. Ilveksellä on lisäksi ottelu vähemmän pelattuna kuin Tapparalla.

Tapparalle illan pelin pitäisi olla läpihuutojuttu. Vastassa on kautensa hyvissä ajoin luovuttanut Sport, joka on myynyt parhaat pelaajansa. Sport on voittanut jääkiekko-ottelun viimeksi ensimmäinen päivä helmikuuta ja majailee sarjassa viimeistä edeltävänä.

Tapparakaan ei tosin tule otteluun täydessä terässä, sillä se kärsi tiistaina kitkerän 0–3-yllätystappion Kalpan vieraan Kuopiossa.

Tappara ja Sport kohtasivat viimeksi 25. helmikuuta Tampereella, jolloin Tappara murjoi vieraansa lukemin 6–1.