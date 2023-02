Tappara on liigakevään selkeä mestarisuosikki – joukkueen voi pysäyttää vain Ilves

Paikoin yskähdelleen runkosarjan alun jälkeen Tappara on viime aikoina näyttänyt, että se on joukkue, joka täytyy miesten kiekkoliigassa kaataa, jos Kanada-maljaa mielii nostaa, kirjoittaa Aamulehden urheilutoimittaja Kirsi Teiskonlahti.

Aamulehti

Hallitseva Suomen ja Euroopan mestari Tappara on näyttänyt viime viikkoina, että se on absoluuttinen ykkössuosikki tämän kevään kamppailussa Kanada-maljasta.

Voittavaan kuntoon vaikean alkukauden jälkeen päässyt ykkösmaalivahti Christian Heljankonkin on myöntänyt, että kauden aikana Tappara on hävinnyt pelejä siihen, ettei lataus ole ollut kohdillaan.

Kun kevätaurinko on alkanut pilkahdella, ja kilpajuoksu runkosarjan voitosta tiivistynyt, tuttu ja tyly kone on alkanut hyrskyttää samaan tahtiin kuin niin monet keväät aiemminkin. Viikon takaisessa CHL-finaalissa Tappara löi tiskiin sellaisen esityksen, että sille on vaikea nähdä pysäyttäjää paras seitsemästä -pudotuspelisarjassa.

Paitsi yksi: Ilves. Tästä nähtiin jälleen yksi osoitus tulikuumassa paikallispelissä, jossa pudotuspelit tuoksuivat piippuhyllylle asti.

Ilves on ollut paikallispeleissä luonnonoikku. Se on voittanut kolmella edelliskaudella Tampereen herruuden, ja on lähellä nytkin, vaikka kärsi perjantaina 0–2-tappion.

Ykkösmaalivahti Marek Langhamer on liigan ehdotonta eliittiä Heljangon kanssa. Kakkosveskareissa Ilves vetää jopa Tapparaa pidemmän korren nyt, kun Jakub Málek on saanut varmuutta.

Erikoistilanteissa molemmat ovat liigan kärkeä. Ilveksen kannalta kriittisintä on saada pidettyä hermokontrolli ja keksiä keinot maalien tekemiseen tasakentällisin. Perjantaina tunne läikkyi katsojien kannalta sopivasti yli, mutta Ilveksen kannalta liikaa. Joukkueella ei ole varaa istuttaa Petri Kontiolan kaltaista maestroa käytöskympillä, kun se jahtaa tasoitusta pelin lopussa.

Toivoa sopii, että jääkiekkokausi saa arvoisensa päätöksen, eli tamperelaisjoukkueet kohtaavat loppuotteluissa. Olisi suuri sääli, jos paikallisotatus nähtäisiin jo välierissä.

Tamperelainen välieräsarja vääristäisi kevään huipennusta. Jos sarja venyisi seitsemänteen peliin, Ilves ja Tappara tahkoaisivat ottelut 12 päivässä. Tämän tiedon mukaan toista välieräsarjaa pelattaisiin löysemmällä aikataululla.

Finaalissa ei kuulu moista lepoetua saada Nokia-areenan keikkojen mylläämän kalenterin takia.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.