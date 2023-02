Nokia-areenasta löytyi viimein vakipaikka mestaruusviireille ja jäädytetyille paidoille

Uudet viirit ja pelipaidat on tarkoitus saada areenan kattoon kuukauden sisällä.

Mestaruusviirit ja jäädytetyt pelipaidat ovat päässeet jo piipahtamaan Nokia-areenan katossa. Nyt niille on löydetty vakituinen sijoituspaikka.

Aamulehti

Tamperelaisseuroilla on miesten jääkiekossa pitkä ja kunniakas historia. Keskiviikkona Nokia-areenassa nostettiin jälleen yhtä mestaruusviiriä, joskin tällä kertaa kyseessä oli Tapparan historiallinen CHL-titteli.

Suomen mestaruuksien kunniaksi Tapparalla ja TBK:lla pitäisi viirejä olla 18, Ilveksellä 16. Niiden lisäksi Nokia-areenan katosta pitäisi roikkua useiden legendaaristen pelaajien jäädytetyt pelipaidat. Toistaiseksi uudessa areenassa nämä menestyksen symbolit on nähty vain väliaikaisesti.

Pian asiaan on tarkoitus tulla muutos, sillä areena ja seurat ovat yhteistyössä löytäneet ratkaisun viirien ja paitojen sijoittamiselle. Tavoitteena on saada viirit kattoon noin kuukauden aikana eli vielä tämän kevään pudotuspeleihin.

Nokia-areena paljasti uutisen sosiaalisessa mediassa. Ilveksen myynti- ja tapahtumapäällikkö Lasse Fihl kertoo, että viirit nostetaan areenan kattoon, mutta aivan kaikkia yksityiskohtia ei ole vielä saatu viimeisteltyä.

”Tässä kohdassa ei vielä aivan tarkalleen uskalla sanoa, minkä kokoisina ne tulevat ja millainen on sijoittelu. Uskomme kuitenkin löytäneemme ratkaisun”, Fihl sanoo.

Uudet viirit

Viirien alkuperäinen sijoituspaikka peitti näkyvyyden videotaululle osalta katsojista, ja sijainti jäikin lyhytaikaiseksi. Sittemmin komeaa viiririvistöä ei ole areenalla nähty.

”Kyllä siinä on oma jumppansa ollut. Pitkään niitä on odotettu, kyselyitä ja toiveita on tullut paljon. Hieno juttu, jos ja kun saamme tämän nyt onnistumaan”, Fihl iloitsee.

Fihlin mukaan ratkaisussa on pyritty huomioimaan myös, että rivistö voi hyvinkin karttua lähitulevaisuudessa vielä suuremmaksi. Nokia-areenalle joudutaan teettämään jo toinen viirisetti, sillä areenan ensimmäisinä viikkoina käytössä olleita viirejä ei pystytä hyödyntämään.

Nokia-areena on monenlaisessa käytössä. Jääkiekko-otteluiden ulkopuolella viirit on tarkoitus ottaa pois katosta.