Tappara-kapteeni Otto Rauhalan kuntoutus on sujunut ilman takapakkeja.

Aamulehti, Luulaja

Tappara-kapteeni Otto Rauhalan, 27, kausi on ollut loukkaantumisten ja kuntoutusten värittämä. Alkukaudesta hyökkääjä toipui operaatiosta ja pääsi kaukaloon vasta lokakuun puolivälissä. Rauhala ehti pelata vajaat kaksi kuukautta, kun hän loukkaantui paikallispelissä joulukuussa. Ilveksen Jarkko Parikka työnsi Petteri Puhakkaa lähellä laitaa, minkä seurauksena Puhakka kaatui päin Rauhalaa. Tilanteessa Rauhalan vasen nilkka otti osumaa niin pahasti, että se vaati leikkaushoitoa.

Innokkaimmissa huhuissa Rauhalan odotettiin palaavan jo CHL-finaalissa kokoonpanoon, vaikka vielä joulukuun puolivälissä huilin arvioitiin olevan kolme kuukautta. Rauhala vahvisti Aamulehdelle perjantaina, ettei hän ole vielä pelikunnossa. ”Totta kai harmittaa, etten pääse huomenna pelaamaan. On hieno peli tulossa, mutta mitä tuossa aistii, joukkue on aika innokkaalla mielellä, niin odotan kyllä innolla huomista peliä silti.”

Rauhalan tavoitteena on päästä pelaamaan vielä kotimaisen kiekkoliigan runkosarjassa. Tapparalla on runkosarjaa jäljellä yhdeksän peliä, joista viimeinen pelataan 10. maaliskuuta Ilvestä vastaan.

Kuntoutus on sujunut ilman takapakkeja, mutta sekä Rauhalalta että kannattajilta vaaditaan kärsivällisyyttä. ”Menee aikaa, että saan nilkan siihen kuntoon, että olen varmasti pelikunnossa.”

Jäällä Rauhala on käynyt jo parin viikon ajan, omien sanojensa mukaan liukumassa. ”Koko ajan pääsen vähän enemmän luistelemaan ja oikeasti potkimaan. Pikkuhiljaa siinäkin tulee kehitystä, vähän enemmän voi tehdä koko ajan. Treenaamaan olen päässyt jo kohtuullisen hyvin muutaman viikon.”

Vaikka kapteeni ei vielä pääse pelaamaan, on Rauhalasta ollut hienoa päästä yli kahden kuukauden tauon jälkeen taas pelimatkalle osana joukkuetta. Sitä hänellä on ehtinyt olla jo ikävä.

CHL-finaalissa Rauhala ottaa joukkuekavereita tsemppaavan roolin. ”Yritän pitää hauskaa, enkä liikaa masennella, vaikka siihenkin olen välillä arkipäivinä sortunut, kun vähän masentaa oma tilanteeni. Aina se vähän paranee, kun näkee jätkiä ja huumori siellä kukkii.”

Arjessa ajatukset on saanut loukkaantumishuolista irti Rauhalan ja hänen vaimonsa Eveliinan esikoispoika, joka syntyi viime kesänä. Kuntoutuksensa aikana Rauhalalla on ollut hyvin aikaa pienokaiselle. ”Lapsi tässä on varmasti paras tsemppari ollutkin. Ajatukset saa kyllä muualle, kun kotiin on mennyt ja kaitsee kaveria siinä loppupäivän. Ei ole liikaa ehtinyt märehtimään kuitenkaan.”