Tamperelaisjoukkue tarvitsee tänään vierasvoiton Raumalta taistellakseen SM-liigan runkosarjan kärkipaikasta. Aamulehti seuraa.

Tapparalla on kova kenraali ennen lauantaista Mestarien liigan finaalia.

Tamperelaisjoukkue hyökkää tänä iltana liigajohtaja Rauman Lukon kimppuun ja taistelee samalla runkosarjan voitosta.

Lukko on repäissyt Tapparaan kahdeksan pisteen kaulan, mutta Jussi Tapolan luotsaama ryhmä on pelannut kaksi ottelua vähemmän. Välissä on vielä Ilves.

Aamulehti seuraa ottelua.