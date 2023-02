CHL:n pääsylippusekoiluun onnellinen päätös: tapparalaiset saivat päivittää lippunsa uusiin

Tappara kohtaa Luulajan jääkiekon Mestarien liigan, eli CHL:n, loppuottelussa lauantaina kello 17.20 Suomen aikaa. Paikalle on Tapparan tietojen mukaan tulossa jopa tuhat tamperelaisseuran kannattajaa.

Mestarien liigan lauantainen finaali on loppuunmyyty. Liki kuudeosa katsojista on arvioiden mukaan tapparalaisia. Kuva tammikuun paikallisottelusta Nokia-areenalta.

Aamulehti

Tappara-kannattajien pääsylippuongelmat jääkiekon Mestarien liigan eli CHL:n lauantaiseen finaaliin ovat ratkenneet.

Noin 200 omatoimimatkalaista oli ostanut lipun Luulajan fanikatsomoon. CHL kertoi asiasta viime viikolla ja tiedotti, ettei vierasfanien ole mahdollista seurata ottelua kotijoukkueen fanikatsomossa turvallisuusmääräysten vuoksi.

Tappara ei ole finaalissa millään tavalla osallisena lipunmyynnissä, vaan se kuuluu tapahtuman järjestäjälle. Tamperelaisseura on kuitenkin ohjeistanut väärään katsomoon lipun ostaneita siitä, miten heidän tulee toimia. Lisäksi Tappara on ollut yhteydessä CHL:ään ja Luulajaan asian tiimoilta.

”Olemme esittäneet sinne omat vaateemme, miten tämä pitäisi hoitaa. Onneksi saatujen tietojen pohjalta tämä on saatu hoidettua meidän näkökulmastamme oikeaoppisesti ja fiksusti”, kertoo Tapparan kehitys- ja tapahtumajohtaja Aki Hautamäki.

CHL:ltä ja Luulajalta saatujen tietojen mukaan kotijoukkue on kontaktoinut kaikki H-seisomakatsomoon lipun ostaneet henkilöt sähköpostitse. Kannattajilla on ollut määräaikaan mennessä mahdollisuus päivittää seisomapaikkalippunsa istumapaikoille.

Noin 70 prosenttia H-katsomoon lipun hankkineista on näin toiminut. Loput eivät ole CHL:ltä saatujen tietojen mukaan vastanneet kyselyyn tai he ovat hyväksyneet rahapalautuksen ostetuista lipuista.

Loppuottelu on ollut hyvän aikaa loppuunmyyty, mutta eri kiintiöistä on vapautunut lippuja, joita on voitu tarjota Tapparan kannattajille. Hautamäki kertoo, että finaalitapahtumissa varataan aina tietyille sidosryhmille ja toimijoille lippukiintiöt, jotka on määritelty jo ennen kilpailukauden alkua. Mikäli näitä kiintiöitä ei lunasteta kokonaan, liput vapautuvat myyntiin.

Luulajan kausikorttilaisilta vapautui lippuja myyntiin vielä keskiviikkona puoliltapäivin noin sata. Ne myytiin loppuun alle tunnissa.

Tampereelta Luulajaan on lähdössä suuri määrä kannattajia. Tappara ei tiedä määrää varmaksi, mutta Hautamäki sanoo, että seuran saamien tietojen mukaan faneja on paikalla noin 900–1 000.

Luulajan kotiareenan kapasiteetti on 6 150 katsojaa.

Kisakatsomo Tampereellakin

Tampereelle Tappara on järjestänyt täysi-ikäisille virallisen kisakatsomon Tavara-asemalle, jonne mahtuu 1 200 henkilöä.

Hautamäki kertoo, että kisakatsomoa alettiin järjestää jo siinä vaiheessa, kun finaalipaikka CHL:ssä varmistui. Heti asiasta tiedottamisen jälkeen seuran verkkosivujen kautta kiinnostuksensa tapahtumaa kohtaan ilmaisi liki 500 henkeä.

Tapahtumassa on Tapparan kotipeleistä tuttuja, kuten juontaja Topi Kuusjärvi, DJ SAMPL ja tanssiryhmä Sparkling Stars.

Kello 22:n jälkeen Tavara-asemalla järjestetään iltabileet, jossa soittaa myöhemmin julkaistava Tappara Houseband. Illan mittaan paikalla nähdään myös joukkue.

Korjattu 15.2.2023 kello 17.24: Finaali alkaa kello 17.20 Suomen aikaa, ei kello 16.20, kuten jutussa aiemmin luki.